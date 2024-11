Corrida Terra da Luz revela percurso da meia maratona que acontece em dezembro na Beira-Mar

A meia maratona oficial do Ceará, 21K Terra da Luz, revelou os percursos deste ano durante o segundo treino oficial da prova, realizado no último sábado (23), pela Nova Letra Eventos Criativos, no Centro Universitário UNIFANOR, no bairro Dunas. A corrida acontece no dia 15 de dezembro, com largada na Beira-Mar de Fortaleza, nos percursos de 7 km, 14 km e a meia maratona, 21 km.

Para a meia maratona, o percurso inicia na Av. Beira-Mar, por volta do número 1770, partindo no sentido oeste. Na orla, os competidores irão passar pela Estátua de Iracema antes de seguir para o centro, passando pelo Dragão do Mar, Catedral de Fortaleza, Praça dos Leões, Parque das Crianças, Praça José de Alencar e Estação das Artes, retornando para a orla, na Av. Leste Oeste. Neste trecho, os competidores passam pela Estátua de Santa Edwirges, fazem a volta perto do Espigão da Leste e seguem para o sentido leste, passando pela Ponte dos Ingleses e fazendo a volta no Mercado dos Peixes, até retornarem ao ponto de partida.

“Pensamos em um percurso que o corredor pudesse valorizar nossa cidade, trazendo pontos históricos e turísticos que são referência em Fortaleza. Essa é a proposta da 21K Terra da Luz, promover o esporte integrado com o patrimônio material da capital cearense.”, explica Fernando Elpídio, diretor e idealizador da prova.

Legenda: A 21K Terra da Luz está com os últimos kits à venda para todos os três percursos. Foto: Divulgação / 21K Unifanor @xicosandro



Já nos percursos de 7 km e 14 km, as largadas são para o sentido contrário da meia maratona, no sentido leste. No percurso de 14 km, os competidores fazem a volta e seguem até o Dragão do Mar, fazendo novamente a volta, indo até o Mercado dos Peixes e retornando para a linha de chegada. No de 7 km, os corredores irão até o Dragão do Mar e retornam para a linha de chegada.



A supervisora de fiscalização de contratos Naralise Santos, de 38 anos, conta que já corre há cinco anos e escolheu a 21K Terra da Luz para fazer a sua primeira meia maratona. “Escolhi a Terra da Luz por ser uma grande corrida, conhecida pela boa organização e por ser a última corrida do ano. Achei muito legal passar por vários pontos turísticos, mas está bem desafiador", conta a atleta.



Inscrições



A 21K Terra da Luz está com os últimos kits à venda para todos os três percursos. Para se inscrever, basta acessar o site novoticket.com.br e escolher o percurso. Ao se inscrever, os participantes irão receber o kit do evento, com uma camisa (regata ou manga), sacola promocional, número de peito, chip de cronometragem, medalha pós-prova, seguro de vida, hidratação, serviço de estruturas e apoio, além de serviços de emergências médicas. Os kits poderão ser retirados nos dias 13 e 14 de dezembro, na AABB Fortaleza, Av. Barão de Studart, 2917 - Dionísio Torres