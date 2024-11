CBF repete arbitragem do VAR que errou em jogo do 1º turno do Fortaleza contra Flamengo, no Maracanã

O árbitro de vídeo escalado para a partida entre Fortaleza e Flamengo, que ocorrerá nesta terça-feira (26), às 20 horas, é Caio Max Ribeiro, que desempenhou a mesma função no jogo de ida, em julho. Após aquela partida, o CEO do Tricolor, Marcelo Paz, criticou duramente a atuação do norte-rio-grandense no VAR.

O lance reclamado pelo dirigente do Leão foi o pênalti marcado a favor do Flamengo, sobre Pedro. O atacante rubro-negro chuta o gramado em uma dentro da área e Edina apontou pênalti. Ao rever a imagem e analisar, Caio Max entendeu que o volante Pedro Augusto impediu o jogador flamenguista de chutar a bola e confirmou a penalidade.

"Hoje nós ganhamos apesar da arbitragem. O pênalti dado para o Flamengo foi absurdo, foi constrangedor. Por mais que o árbitro erre em campo, que é um lance rápido, mas não é pra errar; o VAR tem a oportunidade de checar com várias câmeras, com vários ângulos, com calma, com velocidade”, criticou o dirigente, em vídeo publicado nas redes sociais do clube.

Especificamente sobre Caio Max, Paz afirmou que o árbitro tem histórico de erros contra o Fortaleza. “Historicamente esse rapaz traz prejuízo ao Fortaleza. Desde 2019, em Itaquera, contra o Corinthians; em 2021, contra o Atlético Mineiro; esse ano no Clássico da Copa do Nordeste, tem várias situações que infelizmente esse rapaz costuma errar contra o Fortaleza. Fica nosso registro, nossa indignação apesar da vitória", disse.

Além de Caio Max no VAR, a CBF escalou Anderson Daronco (FIFA-RS) como árbitro principal, Lúcio Flor (RS) e Tiago Kappes (RS) como assistentes. O quarto árbitro é Wagner Echevarria (RS).

O Tricolor venceu o Flamengo por 2 a 1 no Maracanã na partida de ida, válida pela 16ª rodada, por 2 a 1. Nesta terça, no Castelão, o Leão buscará mais um resultado positivo para retomar a terceira colocação e se manter na briga pelo título da Série A.