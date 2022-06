América/MG x Ceará: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Ceará visita o América/MG nesta quarta-feira (8), às 19h, pela 10ª rodada da Série A do Brasileiro de 2022. O confronto será no Independência, em Belo Horizonte (MG) e pode marcar a recuperação alvinegra após o empate com o Coritiba no Castelão em 1 a 1 na rodada anterior.

O Vozão conta com um retrospecto positivo fora de casa para sair da zona de rebaixamento e colar no G-8 da Série A do Brasileiro. Dos 10 pontos conquistados na Série A, 8 foram como visitante: Palmeiras (3x2), Santos (0x0), São Paulo (2x2) e Fortaleza (1x0).

Ainda que o Vozão tenha 10 pontos e esteja no Z4 em 17º após a vitória do Cuiabá na abertura da rodada, um triunfo pode levar o Alvinegro ao G-10 e colar no G-6, por uma vaga na Libertadores.

Pré-jogo do Ceará hoje; veja detalhes

Que horas começa a partida

O jogo tem início às 19h desta quarta-feira (8)

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, além da Verdinha e tempo real no Diário do Nordeste.

Palpites para o jogo

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

América/MG:

Jailson, Patric, Éder e Conti, Marlon; Lucas Kal, Juninho, Alê; Felipe Azevedo, Gustavinho (Everaldo), Aloísio. Técnico: Vagner Mancini



Ceará:

João Ricardo; Nino, Messias, Lacerda, Bruno Pacheco; Richard Coelho, Richardson, Lindoso; Mendoza, Vina e Cléber. Técnico: Dorival Júnior.

Como chega o Vozão

Para o confronto, o técnico Dorival Júnior, terá um retorno e desfalques importantes.

O volante Richardson, que cumpriu suspensão na rodada passada, está de volta. Mas Luiz Otávio, Lucas Ribeiro, Kelvyn, Lima, Dentinho e João Victor não viajaram com o restante do elenco para o confronto.

Legenda: O Ceará confia em Mendoza e Vina por um bom resultado fora de casa pela Série A do Brasileiro Foto: THIAGO GADELHA

O volante Fernando Sobral, acredita que o Ceará terá dois jogos foram de casa difíceis - na rodada que vem enfrenta o Goiás - para voltar com os 6 pontos.

“Primeiramente, mentalidade vencedora. Sabemos que são dois jogos dificílimos, mas também sabemos da nossa capacidade. A equipe está focada, sabe que esses jogos são muito importantes para a nossa caminhada. Tenho certeza que vamos fazer o máximo para voltarmos com os seis pontos”, disse o volante alvinegro.

No América

O Coelho está bem na Série A, em 5º colocado, com 14 pontos. E para o jogo contra o Ceará, o técnico Vagner Mancini terá 3 desfalques: o goleiro Jori, o meia Matheusinho e o atacante Paulinho Bóia.



AMERICA/MG x CEARÁ | FICHA TÉCNICA

Campeonato Brasileiro - Série A

Local: Independência, em Belo Horizonte (MG).

Data/Horário: 08 de junho de 2022, às 19h.

Transmissão: Premiere, Verdinha 810 e Diário do Nordeste (tempo real)

Árbitro: Douglas Marques das Flores - SP

Assistente 1: Marcelo Carvalho Van Gasse (FIFA) - SP

Assistente 2: Alex Ang Ribeiro - SP