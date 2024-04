Ramon lamenta derrota do Ceará na Série B e alerta: ‘ainda não mostramos nosso protagonismo’

O zagueiro Ramon Menezes, do Ceará, avaliou a postura do Vovô na derrota por 3 a 2 para o Mirassol, na noite desta segunda-feira (29), pela Série B do Brasileirão 2024. Para o defensor, a derrota passou muito pelo comportamento do time na primeira etapa.

“Acho que faltou a gente entrar no primeiro tempo. Uma coisa irreconhecível o nosso time, a gente entrou muito desligado no jogo. Um jogo de Série B a gente não pode entrar desse jeito, senão vai acontecer isso: dois gols de diferença”, disse o zagueiro.

Na segunda etapa, o Ceará cresceu de rendimento e chegou ao empate com o Mirassol, com gols de Janderson e Lourenço. Na reta final, porém, sofreu mais um gol. Para Ramon, a postura do início do segundo tempo deve motivar a retomada do time na Série B.

“Ser o Ceará que jogou no segundo tempo, um Ceará agressivo, que toda bola que estava disputando tinha um ou dois”, destacou o jogador.

Agora é trabalhar, descansar bem, porque quinta já tem um jogo de mata-mata, Copa do Brasil. Mas a gente também tem que ser protagonista na Série B, porque a gente entrou para ser protagonista, e ainda não mostramos o nosso protagonismo. Mas tenho certeza que a gente vai conversar durante a semana para a gente entrar de vez no campeonato. Ramon Menezes Zagueiro do Ceará

O Ceará volta a campo na próxima quinta-feira (2), quando enfrenta o CRB, fora de casa, pela partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil 2024. A partida acontece no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL), às 20h30 de Brasília.