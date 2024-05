Argentina divulga lista de convocados para amistosos antes da Copa América

O astro Lionel Messi (do Inter Miami) lidera a lista de convocados da seleção argentina para os dois amistosos que a equipe vai disputar em junho, antes da Copa América. Por outro lado, a grande ausência é o atacante Paulo Dybala (da Roma), campeão do mundo pela 'Albiceleste' em 2022, enquanto as surpresas são o zagueiro Leonardo Balerdi (Olympique de Marselha) e o jovem meio-campista Valentín Carboni (Monza).

O técnico Lionel Scaloni convocou 29 jogadores para os amistosos contra Equador (9 de junho), em Chicago, e Guatemala (14 de junho), em Washington. Para a Copa América, ele terá que apresentar uma lista com 26 nomes.

Atual campeã, a Argentina está no Grupo A da Copa América ao lado de Chile, Peru e Canadá, contra quem estreia no dia 20 de junho.

Lista de convocados da seleção da Argentina para os próximos amistosos:

Goleiros: Emiliano Martínez (Aston Villa/ING), Franco Armani (River Plate/ARG), Gerónimo Rulli (Ajax/HOL).

Defensores: Gonzalo Montiel (Nottingham Forest/ING), Nahuel Molina (Atlético de Madrid/ESP), Leonardo Balerdi (Olympique

Marsella/FRA), Cristian Romero (Tottenham/ING), Germán Pezzella (Betis/ESP), Lucas Martínez Quarta (Fiorentina/ITA), Nicolás Otamendi (Benfica/ITA), Lisandro Martínez (Manchester United/ING), Marcos Acuña (Sevilla/ESP), Nicolás Tagliafico (Lyon/FRA), Valentín Barco (Brighton/ING).

Meio-campistas: Guido Rodríguez (Betis/ESP), Leandro Paredes (Roma/ITA), Alexis Mac Allister (Liverpool/ING), Rodrigo De Paul (Atlético de Madrid/ESP), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen/ALE), Enzo Fernández (Chelsea/ING), Giovani Lo Celso (Tottenham/ING), Valentín Carboni (Monza/ITA).

Atacantes: Lionel Messi (Inter Miami/EUA), Ángel Di María (Benfica/POR), Ángel Correa (Atlético de Madrid/ESP), Alejandro Garnacho (Manchester United/ING), Nicolás González (Fiorentina/ITA), Lautaro Martínez (Inter de Milão/ITA), Julián Álvarez (Manchester City/ING).