Ferroviário x Aparecidense: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Ferroviário entra em campo nesta segunda-feira (29) em busca dos primeiros pontos na Série C do Brasileiro. O Tubarão da Barra enfrenta a Aparecidense na segunda rodada da competição. As equipes se enfrentam no Estádio Presidente Vargas, a partir das 20 horas (de Brasília).

A equipe coral vem de derrota por 2 a 1 para o Figueirense na estreia da competição. Agora, diante da torcida, vai em busca da primeira vitória no torneio. O time comandado por Maurício Copertino realizou treinamentos focados em posicionamento e finalizações ao gol. O lateral Mattheus Silva, que retornou ao clube, falou da expectativa para o confronto.

"É um grupo que está se conhecendo, tem aquele certo entrosamento. Agora a gente está sob o nosso domínio, tem a nossa torcida, o mando de campo. Vamos tentar tirar proveito disso", ressaltou o atleta.

"O primeiro objetivo é estar entre os oito. Vamos em busca. Mas é uma competição muito difícil, mas toda competição é difícil. Hoje em dia o futebol é muito nivelado", completou.

Do outro lado, a Aparecidense busca a segunda vitória na Série C de 2024. O Camaleão venceu o Sampaio Corrêa por 2 a 0 na primeira rodada, em casa. O técnico Lúcio Flávio deve ter força máxima para o duelo.

Veja também Jogada Ferroviário é derrotado por 2 a 1 pelo Figueirense na estreia da Série C Jogada Guia da Série C: confira regulamento, times base e análise da competição

ONDE ASSISTIR

DAZN e Nosso Futebol

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Ferroviário: Douglas Dias; Wesley, Alisson, Ernandes e William Rocha; Lincoln, Marciel e Marcelinho; Ciel, Wendson e Vinicius Alves. Técnico: Maurício Copertino.

Aparecidense: Pedro Henrique; Genilson, Luan Sales, Maurício Silva e Emanuel; Dyego, Guilherme Nunes, Du Fernandes e Roberto; Igor Torres e Ezequiel. Técnico: Lúcio Flávio.



FICHA TÉCNICA

Ferroviário x Aparecidense

Data e hora: 29/04, às 20h (de Brasília)

Local: Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE)