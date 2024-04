Com derrota para o Mirassol, Ceará chega a 14 jogos sem vencer como visitante na Série B

O Ceará chegou ao 14º jogo consecutivo sem vencer como visitante em jogos da Série B do Brasileirão. O Vovô foi derrotado pelo Mirassol por 3 a 2 na noite desta segunda-feira (29), pela segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro 2024.

A última vitória do Vovô como visitante na Série B aconteceu no dia 6 de junho de 2023, quando o Ceará venceu o Atlético-GO por 3 a 0, no estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO). A partida era válida pela 11ª rodada da Série B do Brasileirão 2023.

Legenda: Vitor Gabriel, Erick e Guilherme Castilho marcaram na vitória por 3 a 0 sobre o Atlético-GO Foto: Felipe Santos/CearaSC.com

Desde então, são 14 jogos como visitantes, com oito derrotas e seis empates. Em 2023, o Alvinegro de Porangabuçu passou todo o segundo turno sem conquistar sequer uma vitória quando jogava longe dos seus domínios.

SEQUÊNCIA NEGATIVA DO CEARÁ COMO VISITANTE NA SÉRIE B

Sampaio Corrêa 1-1 Ceará | 26/06/2023 Sport 2-0 Ceará | 02/07/2023 Mirassol 1-1 Ceará | 16/07/2023 Juventude 1-0 Ceará | 23/07/2023 Guarani 0-0 Ceará | 02/08/2023 Vitória 1-0 Ceará | 13/08/2023 Tombense 2-2 Ceará | 26/08/2023 Novorizontino 4-1 Ceará | 18/09/2023 Chapecoense 1-1 Ceará | 23/09/2023 CRB 2-0 Ceará | 06/10/2023 Avaí 1-0 Ceará | 22/10/2023 Botafogo-SP 2-2 Ceará | 04/11/2023 Vila Nova 3-1 Ceará | 18/11/2023 Mirassol 3-2 Ceará | 29/04/2024

O próximo jogo do Ceará como visitante na Série B do Brasileirão 2024 está marcado para o dia 10 de maio, contra o Novorizontino. A partida acontece no estádio Jorge Ismael de Biasi, às 19h de Brasília.