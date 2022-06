Nino Paraíba e Rodrigo Lindoso desfalcam o Ceará diante do Goiás

O Ceará venceu o América/MG por 2 a 0 no Independência pela Série A do Brasileiro nesta quarta-feira (8), saltando para o G-10. E na duelo em Minas Gerais, o lateral-direito Nino Paraíba e o volante Rodrigo Lindoso foram advertidos com cartão amarelo e desfalcam o Vovô na próxima rodada da Série A.

Ambos completaram a série de três cartões amarelos e não enfrentam o Goiás, no domingo (12), às 16 horas na Serrinha, em Goiânia, pela 11ª rodada.

Sequência

Lindoso iniciou a série contra o Santos, recebeu outro cartão contra o Coritiba, e o terceiro diante do América. Esta é a 2ª série de 3 cartões de Lindoso: a primeira foi diante de Palmeiras, Bragantino e Athletico/PR. Já Nino, recebeu contra Palmeiras, Santos e agora diante do Coelho.

Assim, o técnico Dorival Júnior deve escalar Michel Macêdo na direita e Fernando Sobral no meio campo.