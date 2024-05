João Ricardo, do Fortaleza, é o goleiro com maior média de gols evitados no Brasileirão 2024

Destaque do Fortaleza, João Ricardo é o goleiro com maior média de gols evitados no Brasileirão até a sexta rodada, última realizada antes do adiamento dos jogos por causa das enchentes no Rio Grande do Sul. O defensor do Leão impediu cerca de 3.77 gols dos adversários por partida. Os dados são do site especializado Sofascore.

Para exemplificar, na Série A, o jogador fez pelo menos duas grandes defesas no empate sem gols contra o Corinthians. Diante do São Paulo, o arqueiro também foi decisivo na vitória por 2 a 1. João Ricardo é seguido por Léo Jardim (Vasco), Bento (Athletico-PR), Cleiton (RB Bragantino) e Weverton (Palmeiras).

Titular absoluto na posição, o atleta de 35 anos entrou em campo pelas cinco competições que o Tricolor tem na agenda nesta temporada. Além do Campeonato Cearense, quando o Leão ficou com o vice-campeonato, a equipe ainda disputa a Série A, a Copa do Brasil, a Copa do Nordeste e a Sul-Americana. Ao todo, são 28 jogos do goleiro nesta temporada. Na Série A, foram quatro tentos sofridos.

O Tricolor está em 11º lugar na tabela, com 7 pontos conquistados. A equipe comandada por Juan Pablo Vojvoda soma uma vitória e quatro empates no torneio. O Fortaleza volta a campo nesta terça-feira (21), quando enfrenta o Vasco da Gama no segundo jogo da Terceira Fase da Copa do Brasil. O duelo terá início às 21h30 (de Brasília), em São Januário (RJ).