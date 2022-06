Ceará quebra invencibilidade do América-MG e supera dois tabus; veja quais

A vitória do Ceará contra o América-MG nesta quarta-feira (8) quebrou uma invencibilidade de 14 partidas como mandante do Coelho na Série A do Campeonato Brasileiro. A última derrota havia acontecido em 23 de agosto de 2021, quando o América perdeu para o RB Bragantino pela 17ª rodada. No jogo seguinte, venceu o Alvinegro de Porangabuçu, em duelo que culminou na saída do técnico Guto Ferreira, e deu início a sequência invicta.

De quebra, o triunfo serviu para quebrar outros dois tabus: o Ceará não vencia o América-MG há nove partidas e não vencia o Coelho em Minas Gerais há 10 anos. A última vitória do Vovô contra o Coelho havia acontecido em 20 de maio de 2015, pela 2ª fase da Copa do Brasil. Em Belo Horizonte, a última conquista havia sido em 28 de agosto de 2012, pela 20ª rodada da Série B.

A vitória desta quarta-feira foi a 1ª do Ceará contra o América-MG desde que o clube retornou à Série A, em 2018. Até então haviam sido quatro confrontos, com três empates e um triunfo do Coelho.

Feitos do Ceará contra o América-MG

Quebrou invencibilidade do América-MG de 14 partidas como mandante na Série A Voltou a vencer o time mineiro após nove partidas Voltou a triunfar contra o Coelho em Belo Horizonte após 10 anos