Ceará vence Vila Nova mas não consegue classificação em Série B sub-20

O Ceará venceu por 3 a 2 o Vila Nova em duelo válido pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B Sub-20, no Estádio Franzé Moraes, em Itaitinga, nesta quarta-feira (14). Gabriel Amaral com dois gols e Rian Patric marcaram para o Vovô. Apesar da vitória, o Alvinegro está eliminado da competição.

O Alvinegro, que vinha de derrota para o CRB por 2 a 1 em Alagoas, buscava voltar a vencer no campeonato e sonhar com uma classificação, mesmo que dependendo de uma combinação de resultados, que não aconteceu. Entretanto, encerrou a participação no torneio com resultado positivo.

O Vovô abriu o placar aos 9 minutos de jogo, com gol de cabeça de Rian Patric. Na volta dos times na segunda etapa, o Vila Nova virou um jogo em 12 minutos. De forma emocionante, o Ceará tomou as rédeas da partida novamente, virando o placar ao seu favor, com dois gols de Gabriel Amaral, artilheiro do time na competição com 6 gols. O camisa 9 fez o primeiro em cobrança de pênalti e o segundo aproveitando rebote do goleio e sacramentando a vitória alvinegra aos 40 minutos do segundo tempo.

Na competição, o Ceará teve duas vitórias, dois empates e três derrotas, marcando 9 gols e sofrendo 11 tentos. Com a vitória, alcançou 8 pontos não alcançando o quarto e último classificado, Sport, que fez 11 pontos.

* Sob supervisão de Vladimir Marques