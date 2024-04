Gabigol pode jogar pelo Flamengo após efeito suspensivo de defesa em caso de doping

Gabigol está liberado para jogar normalmente pelo Flamengo. Na Suíça, a Corte Arbitral do Esporte (CAS) acatou o pedido de efeito suspensivo feito pela defesa do jogador. O atacante Rubro-Negro havia sido punido com suspensão de dois anos pelo Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem (TJD-AD) por tentar fraudar o exame de antidoping. As informações são do ge.

A defesa do atacante havia entrado com a solicitação do efeito suspenso no início de abril. O pedido foi aceito por unanimidade no tribunal. Desse modo, o jogador pode voltar a treinar com o restante da equipe já nesta terça-feira. Gabigol não atua desde o jogo contra o Fluminense, dia 25 de fevereiro, pelo Campeonato Carioca.

O camisa 10 do Flamengo se manifestou através das redes sociais. O atleta compartilhou um vídeo em que a animação de um boneco semelhante a ele, com a camisa do time carioca, corre em direção ao Maracanã. A imagem também mostra os contornos da comemoração dele quando marca um gol.

O Flamengo volta a campo nesta quarta-feira (1), quando enfrenta o Amazonas FC e m jogo da Terceira Fase da Copa do Brasil. O duelo terá início às 21h30 (de Brasília), no Maracanã.