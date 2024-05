Imprensa argentina lamenta empate do Boca contra o Fortaleza: 'gol insólito'

Um dos mais importantes meios de comunicação esportivos na Argentina, o Diário Olé lamentou o gol de empate do Fortaleza contra o Boca Juniors na noite desta quarta-feira (15). A partida terminou em 1 a 1 e complicou os 'xeneizes' na Copa Sul-Americana, que agora vê o Fortaleza muito próximo da liderança do grupo e passagem direta para oitavas.

O tento marcado por Kervin Andrade ao final da partida foi bastante comentado nas publicações. A manchete principal do site classificação como 'gol insólito' o escore marcado pelo atleta tricolor.

Legenda: Kervin Andrade comemora gol contra o Boca Juniors Foto: Felipe Cruz/Fortaleza EC

"Boca Juniors ganhava bem"

A leitura do Olé é de que a equipe argentina 'ganhava bem', ou seja, sem ser ameaçado e tomou gol em um lance inusitado.

Com vantagem no placar, o time argentino mandou muitos jogadores em escanteio ofensivo e possibilitou um contra-ataque feroz do time de Vojvoda.

"O que fazia Boca em uma jogada de bola parada a favor no minuto 90 com toda a equipe voltada ao campo rival e a linha de fundo (de três jogadores) parada na metade do campo?", questionou o jornalista Pablo Ramon, do Olé.