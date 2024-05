Torcedores do Fortaleza são alvos de gestos racistas em jogo contra o Boca Juniors; veja vídeo

Um vídeo registrou uma pessoa fazendo gestos racistas em direção à torcida do Fortaleza nos arredores do estádio La Bombonera, em Buenos Aires (ARG), na noite da última quarta-feira (15), após a partida entre Boca Juniors e Fortaleza, pela Sul-Americana.

Nas imagens gravadas pelo torcedor Lucas Carvalho é possível ver um homem, que estava do lado de fora do estádio, imitando um macaco em direção aos torcedores do Fortaleza que estavam nas arquibancadas da Bombonera. Ele não estava caracterizado com a camisa de nenhum time.

Há um mês o Boca Juniors foi punido por conta de episódios de racismo em partida contra o Palmeiras, na Bombonera. O time teve que pagar 100 mil dólares, reduzir quase 50% de um dos setores do estádio e exibir uma bandeira de combate ao racismo.

Dentro de campo, Boca Juniors e Fortaleza empataram em 1 a 1 pela quinta rodada do Grupo D da Copa Sul-Americana 2024. Cavani abriu o placar para os donos da casa, enquanto Kervin Andrade empatou para o Tricolor do Pici.