Série A pode ter G-8 e aumentar vagas internacionais para Sul-Americana e Libertadores; veja

O número de vagas para a Copa Sul-Americana e a Libertadores podem crescer na Série A do Brasileiro de 2022. Com o desempenho nacional nos torneios internacionais, o atual G-6 da tabela de classificação pode se tornar em G-8, e esse aumento pode beneficiar Ceará e Fortaleza dentro do Brasileirão.

Pelo regulamento inicial, o futebol brasileiro tem quatro vagas para a Liberta e duas para a pré-Libertadores (G-6). Em contrapartida, do 7º ao 12º colocados se classificam para a Sula. No entanto, o contexto de resultado dos demais torneios também impactam nessa distribuição.

Dentre as possibilidades estão a conquista da Libertadores e da Sul-Americana de 2022 pelos brasileiros, além do campeão da Copa do Brasil, que dá vaga à Liberta, ficar nas primeiras posições. No cenário perfeito, o G-6 pode se transformar até em G-9, inédito nos últimos anos.

Vagas internacionais dentro da Série A

G-6 | Fase de grupos da Liberta: 1º ao 4º | Pré-Liberta: 5º e 6º | Sula: 7º ao 12º

G-7 | Fase de grupos da Liberta: 1º ao 5º | Pré-Liberta: 6º e 7º | Sula: 8º ao 13º

G-8 | Fase de grupos da Liberta: 1º ao 6º | Pré-Liberta: 7º e 8º | Sula: 9º ao 14º

G-9 | Fase de grupos da Liberta: 1º ao 7º | Pré-Liberta: 8º e 9º | Sula: 10º ao 15º

Legenda: A Sul-Americana e a Libertadores são competições organizadas pela Conmebol Foto: divulgação / Conmebol

O que precisa acontecer para G-8?

A formação do G-8 é propícia pela chance de títulos nacionais nos torneios da Conmebol. Na Libertadores, Palmeiras, Athletico-PR e Flamengo estão na semifinal junto do Vélez Sarsfield (ARG). Como o time carioca aplicou 4 a 0 na ida, na Argentina, tudo indica que a final será brasileira.

No caso da Copa do Brasil, Fluminense, Corinthians, Flamengo e São Paulo se enfrentam nas semis. Se o título ficar com uma equipe da primeira página da tabela, a vaga é redistribuída para a classificação. No momento, apenas o São Paulo está atrás, em 14º colocado, com 30 pontos.

Legenda: Corinthians, Flamengo e Fluminense estão no atual G-6 da Série A Foto: reprodução / SrGoool

Na Sul-Americana, Atlético-GO e São Paulo chegaram até a semifinal e disputam entre si - a outra chave tem Independiente Del Valle (EQU) e Melgar (PER). Assim, um representante do Brasil estará na finalíssima. Para contribuir com as vagas, o título deve ser brasileiro, mas a respectiva equipe precisaria subir na classificação da Série A. O Atlético-GO é apenas o vice-lanterna, com 22.

A cada cenário confirmado, o G-6 evolui para G-7, G-8 ou G-9. No momento, a expectativa é por um G-8 com a confirmação dos cenários da Série A e da Copa do Brasil. Veja abaixo os resultados:

Situação da Copa do Brasil, Sul-Americana e Libertadores

Copa do Brasil

Ida (24.08) - Fluminense 2x2 Corinthians | Volta (15.09) - Corinthians x Fluminense

Ida (24.08) - São Paulo 1x3 Flamengo | Volta (15.09) - Flamengo x São Paulo

Sul-Americana

Ida (31.08) - Independiente del Valle-EQU 3x0 Melgar-PER | Volta (15.09) - Melgar-PER x Independiente del Valle-EQU

Ida (01.09) - Atlético-GO 3x1 São Paulo | Volta (08.09) - São Paulo x Atlético-GO

Libertadores

Ida (30.08) - Athletico-PR 1x0 Palmeiras | Volta (06.09) - Palmeiras x Athletico-PR

Ida (31.08) - Vélez-ARG 0x4 Flamengo | Volta (07.09) - Flamengo x Vélez-ARG

Ceará e Fortaleza

No planejamento estratégico, Ceará e Fortaleza definiram como metas na Série A a conquista de uma vaga internacional para 2023, seja para Libertadores ou Sul-Americana. Em 2022, pela primeira vez, os dois times locais participaram de competições internacionais de modo simultâneo.

No momento, o Vovô está em 15º, com 28 pontos. O Leão é o 12º, com 30.

Legenda: Ceará e Fortaleza estão na segunda metade da tabela da Série A Foto: reprodução / SrGoool