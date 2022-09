Fortaleza freia arrancada no returno da Série A, mas mantém margem do Z-4 após derrota

O cenário perfeito para uma vitória se reverteu em frustração para o Fortaleza. Com homenagens para o ídolo Tinga, uma Arena Castelão lotada e as cinco vitórias seguidas, a expectativa pelo resultado positivo na Arena Castelão se transformou em uma derrota para o Botafogo por 3 a 1 pela Série A.

O resultado deixa lições ao time cearense e se constrói, acima de tudo, no desperdício ofensivo e na estratégia de êxito dos visitantes. O Fortaleza teve dificuldade para se impor, pecou na finalização em momentos chaves e não conseguiu se defender na bola aérea. Um contexto que freia a arrancada.

Legenda: A distância do Fortaleza para a zona de rebaixamento segue em cinco pontos na Série A Foto: reprodução / SrGoool

Lanterna na maior parte do Brasileirão, o cenário é totalmente diferente no returno. Com 30 e na 12ª posição, a margem para a zona de rebaixamento é de cinco pontos - a mesma da 24ª rodada. Mas o clube, que consolida um caminho para mudar de objetivo, não pode esquecer do Z-4. E a sequência de jogos não é simples.

Próximos jogos do Fortaleza na Série A

10.09 - Fluminense x Fortaleza | Maracanã, às 19h

18.09 - Juventude x Fortaleza | Alfredo Jaconi, às 18h

28.09 - Fortaleza x Flamengo | Arena Castelão, às 19h

Desperdício e falhas

Com apenas 14 segundos de jogo, Juninho Capixaba cruzou da esquerda. Thiago Galhardo furou, e Romarinho dominou para mandar por cima do gol. Um lance capital na grande área que depois se transformaria em uma bola não dominada por Capixaba e ainda um pênalti perdido por Robson.

Assim, o Fortaleza pecou pelo desperdício. Com quatro atacantes e um sistema variando entre 4-4-2 e 4-3-3, criou oportunidades, mas não logrou êxito na finalização. No âmbito defensivo, a solidez se desfez com um time pouco compacto e que tinha um adversário com jogadas bem trabalhadas.

Legenda: Pedro Rocha estreou com a camisa do Fortaleza no 2º tempo contra o Botafogo Foto: Kid Júnior / SVM

O goleiro Fernando Miguel, em grande fase, foi exigido, mas não conseguiu frear os cariocas. Primeiro, com Eduardo finalizando livre na área. Depois, com um escanteio que teve dois toques de cabeça até o gol. Por fim, com Marçal na intermediária para aproveitar o rebote em grande chute.

Ataque total

Da necessidade do resultado e de uma reação em campo, Vojvoda encerrou o jogo com Otero, Lucas Lima, Silvio Romero, Thiago Galhardo, Moisés e Pedro Rocha. O único zagueiro era Benevenuto. O panorama de ataque total reforçou a tentativa frustrada de conseguir o resultado.

As peças podem ser úteis em momentos futuros, em resposta que precisa chegar em campo, como Pedro Rocha (que estreou) e Lucas Lima e Otero (ambos com pouco espaço no time). No returno, são seis jogos, com cinco vitórias e uma derrota. O Fortaleza reagiu, mas deve corrigir os erros de hoje para seguir a crescente e sonhar em se livrar de vez do risco do Z-4, onde ficou no 1º turno.