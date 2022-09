Fortaleza perde para Botafogo e encerra sequência positiva no 2º turno da Série A

O Fortaleza perdeu para o Botafogo por 3 a 1, neste domingo (4), pela 25ª rodada da Série A de 2022. Na Arena Castelão, o time alvinegro marcou duas vezes no 1º tempo com Eduardo e ampliou com Marçal na volta do intervalo - Moisés descontou, O placar interrompeu a sequência de cinco vitórias consecutivas da equipe cearense no 2º turno do Brasileirão.

Com o resultado, o Leão segue com 30 na tabela, agora na 12ª posição. O próximo compromisso será contra o Fluminense, no sábado (10), às 19h, no Maracanã, no Rio de Janeiro. A distância para a zona de rebaixamento, no momento, é de cinco pontos.

Já o Botafogo igualou o Fortaleza na pontuação, mas ficou em 13º por conta do saldo de gols: -3 x -5. No domingo (11), a Estrela Solitária encara o América-MG, no Engenhão, às 11h.

FORTALEZA 1X3 BOTAFOGO | SAIBA COMO FOI O JOGO

A linha do tempo do jogo

0-15m do 1°T | O Fortaleza iniciou a partida com muita intensidade. Logo aos 14 segundos, na saída de bola, Juninho Capixaba cruzou na área. Thiago Galhardo furou, mas Romarinho dominou e chutou com muito perigo. Com marcação alta, o time pressionou muito o Botafogo, que se fechava. Aos 14, os visitantes responderam com Eduardo, que exigiu grande defesa de Fernando Miguel.

15-30m do 1°T | Na partida muito movimentada, o Botafogo abriu o placar com Eduardo, aos 18. O meia aproveitou cruzamento de Jeffinho da direita e finalizou sem chance de defesa: 0x1. O Leão quase empatou aos 20, com Juninho Capixaba aproveitando rebote de uma cobrança de falta. Depois, Fernando Miguel fez grandes defesas em finalizações de Tiquinho Soares e Adryelson.

30-50m do 1°T | O Botafogo manteve a postura ofensiva com o placar favorável e ampliou aos 35. Após cobrança de escanteio de Marçal, Cuesta desviou de cabeça e Eduardo completou: 0x2. O time cearense não conseguiu se impor para buscar a reação e foi travado pela defesa adversária. Aos 48, Thiago Galhardo dividiu com o goleiro Gatito e reclamou de pênalti, mas a arbitragem mandou seguir.

Intervalo

00-15m do 2°T | Na volta do intervalo, Vojvoda acionou Hércules e Pedro Rocha no Fortaleza. O time iniciou com linhas altas. O Botafogo se fechou e explorou a bola parada. Aos 4, Adryelson cabeceou com perigo depois de uma falta. Aos 8, pênalti sofrido por Thiago Galhardo. Robson bateu para defesa de Gatito. Na sequência, o goleiro fez nova intervenção, em arremate de Hércules.

15-30m do 2°T | Na partida muito aberta, o Botafogo ampliou aos 18, com Marçal aproveitando rebote da entrada da área e acertando o ângulo: 0x3. Assim, o Fortaleza foi para o ataque total, também com as entradas de Silvio Romero e Otero. Aos 21, a estratégia tem êxito: Thiago Galhardo enfia para Moisés, que diminui o placar: 1x3. Assim, o jogo virou todo pressão na partida.

30-50m do 2°T | Na última substituição, Lucas Lima entrou na vaga de Lucas Sasha, deixando o Fortaleza ainda mais ofensivo. Apesar da pressão, não foi o suficiente para buscar o empate na Arena Castelão. O resultado interrompe a sequência de cinco vitórias seguidas do Leão na Série A.

ESCALAÇÕES

Fortaleza : Fernando Miguel; Brítez, Benevenuto, Titi (Otero) e Juninho Capixaba; Lucas Sasha (Lucas Lima), Zé Welison (Hércules) e Thiago Galhardo; Romarinho (Pedro Rocha), Moisés e Robson (Silvio Romero). Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

: Fernando Miguel; Brítez, Benevenuto, Titi (Otero) e Juninho Capixaba; Lucas Sasha (Lucas Lima), Zé Welison (Hércules) e Thiago Galhardo; Romarinho (Pedro Rocha), Moisés e Robson (Silvio Romero). Técnico: Juan Pablo Vojvoda. Botafogo: Gatito Fernández; Rafael (Lucas Mezenga), Cuesta, Adryelson e Marçal; Tchê Tchê, Eduardo (Gabriel Pires) e Lucas Fernandes; Jeffinho (Kanu), Victor Sá (Lucas Piazon) e Tiquinho Soares (Júnior Santos). Técnico: Luís Castro.

FICHA TÉCNICA | FORTALEZA 1X3 BOTAFOGO

Competição: Série A - 25ª rodada.

Data: 4 de setembro de 2022, domingo.

Horário: 16h (de Brasília).

Gols: Eduardo, aos 18' 1T (0-1) e aos 35' 1T (0-2); Marçal aos 18' 2T (0-3) e Moisés aos 21' 2T (1-3).

Cartão amarelo: Eduardo e Marçal (BOT); Juninho Capixaba (FEC).

Local: Arena Castelão.

Transmissão: TV Verdes Mares, Premiere, Rádio Verdes Mares e Diário do Nordeste.

