Torcida do Fortaleza faz mosaico em homenagem para Tinga

A torcida do Fortaleza homenageou o lateral-direito Tinga, um dos líderes do elenco tricolor, com mosaicos neste domingo (4). As imagens foram montadas durante o jogo com o Botafogo, na Arena Castelão, pela 25ª rodada da Série A do Brasileiro de 2022.

Na arquibancada, a frase “Guerreiro Tricolor” foi exibida, com uma foto em 3D do jogador. No banco de reservas, Tinga entrou no gramado para aplaudir a atitude e ficou muito emocionado.

O mosaico teve cerca de 20 mil placas de papel e ocorreu nos setores Superior e Inferior Sul da arquibancada. O intuito é que cerca de três mil pessoas usem máscaras com a imagem do jogador e guardem a lembrança.

Tinga é um dos ídolos do clube. Com a camisa leonina, participou do título da Série B, da Copa do Nordeste, além da campanhas na Série A, Sul-Americana e na Libertadores.

Legenda: Um mosaico em 3D foi montado para o lateral-direito Tinga, do Fortaleza Foto: Kid Júnior / SVM