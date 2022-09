Lucho tem estreia positiva no comando do Ceará; sequência em casa na Série A é decisiva

Na estreia do técnico argentino Lucho González, o Ceará empatou com o Flamengo em 1 a 1, no Maracanã, neste domingo (4), pela Série A do Brasileiro. Um resultado importante, com a equipe organizada na defesa e retomando conceitos do DNA alvinegro. Assim, o 1º jogo do novo treinador foi positivo.

O time cearense abriu o placar em um 1º tempo quase perfeito. O gol é um reflexo do clube competitivo e de transição. No contra-ataque, as características individuais se potencializaram como a visão de jogo de Vina, a velocidade de Mendoza e a finalização de Jô. O time foi sólido e bastante cirúrgico.

O retorno do intervalo foi resistência contra um rival que não perde desde o dia 7 de julho. A expulsão de Jô aos 16 do 2º tempo tornou a missão ainda mais difícil. E mesmo assim, o gol carioca de Gabigol foi fruto de um corte mal executado de Richard. Ao Vovô, mais um ponto e a confiança.

Sequência no Brasileirão

Pela tabela de classificação, o cenário ainda é perigoso. Com 28 pontos, não vence há sete partidas e se aproximou da zona de rebaixamento do Brasileirão - não corre risco de Z-4 na 25ª rodada.

Por isso, a sequência é fundamental, com duas partidas em casa. No sábado (10), recebe o Santos, às 16h30, na Arena Castelão.No domingo (18), é o momento de enfrentar o São Paulo, às 16h.

Quando o recorte é ampliado, o time tem: Santos (C), São Paulo (C), Coritiba (F), América-MG (C) e Goiás (C). São quatro dos cinco jogos em caso na Série A. É o momento de definição no torneio.

Próximos jogos do Ceará na Série A

10.09 - Ceará x Santos | Arena Castelão, às 16h30

18.09 - Ceará x São Paulo | Arena Castelão, às 16h

28.09 - Coritiba x Ceará | Couto Pereira, às 21h45

01.10 - Ceará x América-MG | Arena Castelão, às 19h

05.10 - Ceará x Goiás | Arena Castelão, às 19h