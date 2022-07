Vasco especula Juan Pablo Vojvoda para ser seu novo treinador

O Vasco da Gama segue no mercado procurando um novo treinador para seu elenco. Desde a saída de Maurício Souza, vários nomes foram levantados pela imprensa carioca para assumir o comando técnico. E um dos nomes que ganhou força foi o do treinador argentino Juan Pablo Vojvoda.

O técnico tricolor, segundo a diretoria vascaína, é um nome bem avaliado internamente. Porém, o fato de estar empregado no Fortaleza evitou o contato com o profissional. Nas últimas semanas, a permanência de Vojvoda no Leão do Pici foi questionada por torcedores e nas redes sociais. Com 100 jogos no comando do Fortaleza, o treinador vive seu momento maior pressão. O Leão é o lanterna da Série A, com apenas 15 pontos.

Além de Vojvoda, Odair Hellman, Renato Gaúcho e Guto Ferreira estão no radar do time Cruzmaltino. Atualmente na Série B, o Vasco tem 35 pontos e está na terceira colocação.

Vojvoda deve deixar o Fortaleza?

