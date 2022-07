Vojvoda vive momento de pressão no Fortaleza e críticas da torcida: mudar ou não de técnico? Vote

O treinador Juan Pablo Vojvoda atravessa o momento mais crítico no Fortaleza. Desde a chegada, em maio de 2021, é a situação de maior pressão da torcida por uma demissão. Encerrar o 1º turno do Brasileirão de 2022 na lanterna reforça um dilema tricolor atual: mudar ou não de comando técnico?

A resposta deve partir da diretoria do clube, que acreditou no trabalho até agora. O argentino teve um resultado histórico no último ano, com o G-4 na Série A e a vaga na Taça Libertadores, além de títulos no ano vigente: Estadual e a Copa do Nordeste. Na elite nacional, no entanto, são 15 pontos em 57 disputados.

Um rebaixamento, no ano de maior investimento em 104 anos de fundação, seria trágico. Para chegar em 45 pontos, por exemplo, a equipe deve ter aproveitamento maior que 50% durante o 2º turno. A situação é tão ruim que o jogo com o Fluminense pelas quartas da Copa do Brasil é só um detalhe.

Tudo deve entrar na balança. Nas últimas cinco rodadas, venceu apenas uma (Atlético-GO). A distância para o primeiro time fora do Z-4 (Cuiabá) é de cinco. O time de Mato Grosso enfrenta o Coritiba, nesta segunda-feira (25), e a partida irá ampliar a pontuação para seis, independente do placar.

Convicção x desempenho

Vojvoda tem um convicção de jogo bem definida desde o começo da trajetória no Fortaleza. O esquema principal é o 3-5-2, com alas e um trio defensivo. Assim, reinventou o clube naquele momento e contou com grandes destaques, como Pikachu e Éderson, conquistando um cenário histórico para o time. Em 2022, manteve essa ideia e se reforçou, até com a contratação mais cara da história do futebol cearense: Renato Kayzer, agora emprestado para o exterior.

Ao longo da atual temporada, o argentino manteve esse padrão, lidou com saídas importantes do elenco, lesões de destaques e ainda ganhou reforços, até participando de todo o processo de mercado, como a contratação de Silvio Romero. O atacante foi muito importante na Libertadores, mas ainda não fez nenhum gol no Brasileirão.

Quando perguntado sobre a manutenção das ideias, e até de alguns jogadores, foi direto: "Se o torcedor quer decisões populares, não vai encontrar em mim. O Vojvoda tem que fazer o que indica sua consciência. Entende? Eu sempre fui por um mesmo caminho e isso é verdade", afirmou na coletiva.

O grande ponto é a falta de resultados na Série A: é o time que menos venceu (3) e o que mais perdeu (10) na competição. Na zona de rebaixamento, está desde a 2ª rodada. Diante de tantas competições, o Fortaleza não conseguiu ficar bem no principal torneio do projeto.

Assim, o clube tem alguém com convicção no comando e que acredita na reação, já somou um grande trabalho, só que ainda não conseguiu reagir. Na tabela, restam 19 jogos. Há o 2º turno inteiro pela frente, reforços chegaram, e o time precisa competir caso deseje sobreviver: é se reinventar de novo. Uma mudança no comando (ou a falta) também faz parte da atual diretoria, com o presidente Marcelo Paz, que liderou a evolução do clube nos últimos anos. Seja qual for o caminho, será uma decisão difícil.