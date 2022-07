Fortaleza x Fluminense: CBF confirma Castelão como local do jogo da Copa do Brasil

A Arena Castelão vai receber o duelo entre Fortaleza e Fluminense na próxima quinta-feira (28). A Diretoria de Competições da CBF confirmou, nesta segunda-feira (25), que o estádio cearense será mesmo palco do primeiro confronto entre as equipes pelas quartas de final da Copa do Brasil.

O local do confronto foi confirmado apenas após a apresentação do lado do sistema de iluminação. O horário do jogo segue às 20h30. A CBF havia divulgado datas dos jogos, mas sem o local do mando de campo para o Fortaleza.

A Arena Castelão passou por recentes problemas de iluminação. O primeiro ocorreu no jogo entre o Tricolor e o Palmeiras. O último foi no duelo entre Ceará e Avaí.

No última sexta-feira, a CBF e outros órgãos realizaram inspeção no gramado do estádio. No sábado, a Federação Cearense de Futebol (FCF) divulgou nota sobre o relatório da Secretaria de Obras Públicas (SOP), que tratava da questão da iluminação. Assim, declarou o Castelão apto a receber partidas oficiais de futebol.



FICHA TÉCNICA

Copa do Brasil - Quartas de final

Fortaleza x Fluminense (Jogo de ida)

Data e hora: 28/07, às 20h30

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil