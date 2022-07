Arena Castelão é vistoriada pela CBF após apresentar diferentes problemas em jogos da Série A

A Arena Castelão recebeu uma vistoria nesta sexta-feira (22), por parte de profissionais da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) após as constantes reclamações sobre o estado do gramado.

Um dos principais pontos de atenção, que trata sobre a iluminação do estádio, não foi vistoriado pelos profissionais.

Após a visita, foi prometido um relatório técnico do campo para ser enviado para a Federação Cearense de Futebol (FCF). Além dos profissionais da CBF, do Governo do Ceará e da FCF, representantes dos times cearenses, Ceará Sporting Club e Fortaleza Esporte Clube estiveram presentes.

“Recebemo mais uma inspeção de rotina das instalações do gramado pelas equipes que organizam as competições nacionais e internacionais. Essa equipe já vem do Estádio Mineirão, em Belo Horizonte, e após a inspeção de hoje, aqui no nosso estádio, ela se deslocará para os demais estádios que recebem competições internacionais e nacionais para a realização dessas inspeções rotineiras. E temos a certeza que iremos recepcionar, até o final da nossa temporada, todas as competições nacionais e internacionais “, enfatizou Rogério Pinheiro, secretário do Esporte e Juventude.

As competições nacionais em questão são a Série A (com jogos Ceará e Fortaleza), Copa do Brasil (Fortaleza) e Copa Sul-Americana (Ceará).

Preocupação

A situação do estádio é vista com preocupação, não sendo sequer confirmado como palco de Fortaleza x Fluminense, pelas quartas de final da Copa do Brasil, no local. A partida está marcada para o dia 28 de julho, na próxima quarta, às 20h30. A CBF divulgou o mando tricolor como “a definir”.

Na última terça (19), uma queda de energia atrasou o início de Ceará x Avaí, pelo Brasileirão. Em nota, a Sejuv informou que seria realizada “uma perícia técnica para identificar o problema, tendo em vista que todos os geradores entraram em funcionamento normalmente”.

O secretário do Esporte e Juventude, Rogério Pinheiro, explicou que a inspeção é de rotina e acredita que o Castelão mandará jogos até o fim do ano das competições nacionais e internacionais.

Próximos jogos

O Castelão recebe Fortaleza e Santos, neste domingo (24), às 19 horas, pela 19ª rodada da Série A. Pela Sul-Americana, no duelo de volta das quartas de final da Ceará e São Paulo jogam no dia 10 de agosto, às 19h15.

