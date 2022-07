Arena Castelão está liberada para jogos depois de seguidas quedas de energia, diz FCF

A Federação Cearense de Futebol (FCF) informou, neste sábado (23), que a Superintendência de Obras Públicas do Estado do Ceará (SOP) divulgou relatório sobre a nova falta de energia na Arena Castelão durante Ceará e Avaí, pelo Brasileirão. O órgão estadual explica que houve um curto-circuito, mas os problemas foram sanados e o estádio está liberado para uso.

Ceará e Avaí jogaram na última terça-feira (19). A partida, no entanto, sofreu um atraso de quase 50 minutos após uma queda de energia no estádio, às 21h10. Parte da iluminação do campo e um dos dois placares foram desligados. No último dia 10 de julho, ocorreu situação semelhante no duelo Fortaleza x Palmeiras.

A FCF explica que após o curto-circuito um gerador foi acionado para restabelecer a iluminação dessas áreas. No entanto, apenas parte voltou a funcionar. Assim, os operadores tentaram religar o equipamento o mais rapidamente possível.

Porém, o tipo de lâmpadas usadas precisam de um tempo de resfriamento para que possam ser novamente ligadas, o que não ocorreu. Leia trecho da nota com detalhes.

Legenda: Não foi a primeira vez que houve queda de energia na Arena Castelão durante jogo. Foto: Kid Junior/SVM

“Após a falha na iluminação, o grupo gerador redundante, instalado para garantir a alimentação do campo e do placar da SE-4, entrou em operação. Foi verificado pelos operadores da sala que após o incidente, somente parte da iluminação de campo voltou. A iluminação de campo do Castelão é constituída por projetores com lâmpadas de multivapores metálicos de 2.000 watts. Esse tipo de lâmpada tem na sua instalação um reator e tem uma característica própria para o seu funcionamento com rendimento total. Em caso de variações de tensão acima de um percentual determinado pelo fabricante, uma falta de energia, mesmo que momentânea, a lâmpada e o reator precisam resfriar um tempo, para poderem ser ligadas novamente.

A situação das lâmpadas alimentadas pelo gerador redundante da SE-4, de não partirem em curto período após a reenergização, é que nas tentativas do pessoal da operação de religar o mais rápido possível, não foi aguardado o tempo necessário para o devido resfriamento do conjunto de iluminação. Ao passar um tempo suficiente, os refletores começaram a acender, mas alguns ainda permaneceram apagados.”

A FCF ainda detalha que o relatório da SOP fala sobre como ocorreu a inspeção realizada na Arena Castelão, nesta última sexta-feira. O foco era verificar e encontrar o local do curto-circuito que originou o apagão no jogo entre Ceará e Avaí, além de focar em resolver o problema para que o estádio volte a funcionar de forma correta e com segurança para os frequentadores.

A equipe realizou testes e constatou que dois cabos estavam com isolamento danificado e deveriam ser trocados. O local do curto-circuito também foi encontrado. Assim, os testes foram realizados com a iluminação do campo ligada, com o fornecimento da ENEL desligado, e não foi constatada nenhum novo problema. Assim, a Arena Castelão está liberada para receber jogos.

Legenda: O Castelão recebeu visita técnica da CBF e relatório foi entregue a Federação Cearense de Futebol (FCF). Foto: Divulgação/Sejuv

LEIA A NOTA COMPLETA:

