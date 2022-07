Ceará x Avaí pelo Brasileirão: veja horário, escalação e palpites para o jogo

O Ceará entra em campo nesta terça-feira (19), diante do Avaí, às 21h30, no Castelão, pela 18ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. E após a primeira vitória como mandante ao vencer bem o Corinthians por 3 a 1 na rodada anterior, o Vozão busca mais 3 pontos para ganhar mais posições na tabela.



Pré-jogo do Ceará hoje, veja detalhes



Que horas começa a partida



O jogo começará às 21h30 (horário de Brasília).



Onde assistir



A partida terá transmissão ao vivo do Premiere. A Verdinha terá a narração ao vivo e o Diário do Nordeste fará o Tempo Real.





Palpites





A vitória de 3 a 1 diante do Corinthians no último sábado no Castelão foi redentora para o Ceará e pode mudar o rumos do Vozão na elite. Afinal, não existe mais o peso de não ter vencido como mandante, e são duas vitórias seguidas na temporada (Fortaleza pela Copa do Brasil e Corinthians pela Série A). As atuações, dominantes, elevam a confiança do Ceará, que vem se acertando com o técnico Marquinhos Santos.

Marquinhos Santos Técnico do Ceará "A primeira vitória saiu (em casa), dá confiança ao elenco e ao trabalho para uma sequência positiva, mas já com uma batalha na terça-feira. Nada vai valer se não buscar a vitória. A vitória contra o Corinthians terá maior valor se a gente vencer na terça. Temos de ter equilíbrio e pés no chão. Precisamos do torcedor. Precisamos lotar o Castelão. É magnífico o que eles fazem e a sinergia que esse estádio e torcida passam para dentro de campo".

Com a vitória diante do Corinthians, as estatísticas do Vovô em casa reverteram: agora são 6 jogos invictos na Série A (uma vitoria e 5 empates) e 11 jogos invicto na temporada (6 vitórias e 5 empates).

Com a tabela da Série A de pontuações muito próximas, uma vitória do Ceará pode levar o Vovô até 9º lugar, ganhando 5 posições caso os resultados da rodada ajudem.



Formação



Para o duelo com o Timão, o técnico Marquinhos Santos não contará com os atacantes Erick - que ainda se recupera de cirurgia na clavícula e Cléber, suspenso pelo 3º cartão amarelo. Victor Luis é dúvida por dores na coxa. Já Iury Castilho retorna de suspensão.

Legenda: O Ceará fez grande partida contra o Corinthians no último sábado e venceu por 3 a 1 Foto: FABIANE DE PAULA

Assim, Marquinhos Santos deve repetir as escalação que venceu o Corinthians, com Zé Roberto no lugar de Cléber.



Avaí

O Avaí tem os mesmos 21 pontos do Ceará, mas está na frente pelo número de vitórias (6 a 4). A equipe catarinense vem de vitória por 1 a 0 contra o Santos, no último sábado.

Para o jogo, o técnico Eduardo Barroca não terá Cortez e Raniele suspensos pelo terceiro amarelo e Bruno Silva, com um desconforto no joelho, ficou em Florianópolis para se recuperar totalmente.

Além dos três titulares, Arthur, Galdezani, Morato e Muriqui também estão fora, no departamento médico.

O lateral-esquerdo Natanael foi anunciado pelo clube, já teve o nome publicação no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, viajou para Fortaleza e deve estrear.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES



Ceará:

João Ricardo, Nino Paraíba, Messias, Luiz Otávio, Bruno Pacheco; Richardson, Richard Coelho, Vina; Mendoza, Lima e Zé Roberto. Técnico: Marquinhos Santos



Avaí:

Vladimir; Kevin, Bressan, Rafael Vaz e Natanael; Lucas Ventura, Eduardo e Jean Cléber; Pottker, Renato e Bissoli.. Técnico: Eduardo Barroca





FICHA TÉCNICA | Ceará x Avaí

Campeonato Brasileiro - Série A

Local: Estádio Castelão, em Fortaleza (CE)

Data/Horário: 19 de julho de 2022, às 21h30

Árbitro: Caio Max Augusto Vieira - RN

Assistente 1: Jean Marcio dos Santos - RN

Assistente 2: Lorival Candido das Flores - RN

Árbitro de Vídeo: Daiane Caroline Muniz dos Santos (FIFA) - SP

