Paz detalha saídas de Pikachu e Renato Kayzer e diz que Fortaleza busca mais reforços

O presidente Marcelo Paz, do Fortaleza, concedeu entrevista coletiva na noite desta quarta-feira (13), após a classificação diante do Clássico-Rei às quartas de final da Copa do Brasil. O dirigente esteve acompanhado de Yago Pikachu e confirmou a venda do ala ao Shimizu S-Pulse, do Japão.

"Eu só tenho que agradecer ao Yago (Pikachu), elevar o cidadão, o homem e o atleta. Um cara que criou uma identificação com o clube e que foi muito honesto conosco no tocante da saída dele. Nós sabíamos, desde o início, desde que ele chegou, que tinha o sonho de jogar no exterior. E esse sonho foi adiado algumas vezes no próprio Vasco, no Fortaleza, mas chegou o momento que tinha de ser. Ele foi muito profissional que, mesmo após a proposta, ainda jogou três jogos. Hoje, foi merecidamente capitão. Sai com as melhores coisas possíveis de todo mundo, pela presidência, comissão técnica, jogadores e torcida. Que bom que o Fortaleza fez bem para a vida dele, e o Fortaleza existe para isso, fazer o bem na vida das pessoas”, afirmou.

O dirigente explicou que a multa rescisória paga era de US$ 800 mil dólares (cerca de R$ 4,3 milhões). O índice era baixo pelo desejo do atleta de atuar no exterior. Quando chegou ao Pici, o valor era US$ 300 mil dólares, mas foi atualizado quando o contrato foi renovado até 2023.

Marcelo Paz Presidente do Fortaleza “Eu preferia não receber os 4 milhões de reais e que o Yago ficasse aqui. Tentamos fazer com que ele ficasse, mas entendemos 100% a decisão e eu apoio a decisão dele porque ele foi homem, claro e transparente desde o começo, nós não podemos reclamar".

Pikachu se despede do clube após 96 jogos, 29 gols e 16 assistências. Foi bicampeão cearense e conquistou a Copa do Nordeste, além de ajudar em campanhas históricas na Copa do Brasil e na Série A do Brasileiro, além da Libertadores. Em 2022, tem 44 partidas, com 17 tentos e oito assistências.

Renato Kayzer e mais reforços

Legenda: Contratação mais cara da história do futebol cearense, Kayzer marcou três gols pelo Fortaleza Foto: Thiago Gadelha / SVM

Na coletiva, o presidente Marcelo Paz também confirmou a negociação do atacante Renato Kayzer, que estava afastado do elenco por conflitos internos com a comissão técnica. O atleta tem contrato até 2025 e foi emprestado ao Daejeon Citizen, que participa da 2ª divisão da Coreia do Sul.

“O Fortaleza vai receber 200 mil dólares (cerca de R$ 1 milhão) por isso. É um empréstimo até o final do ano e, ao término do empréstimo, o clube tem a opção de compra. Se efetuar a opção, vai ao clube. Se não, volta ao clube porque tem três anos de contrato", explicou o dirigente tricolor.

Para a nova janela de transferência, que será aberta no dia 18 de julho, o clube já anunciou cinco reforços: zagueiro Emanuel Brítez, volantes Lucas Sasha e Fabrício Baiano, meia Otero e atacante Thiago Galhardo. Apesar disso, a gestão segue analisando nomes e não descarta mais peças.

"É possível que venha mais alguma coisa, mais um ou dois nomes. A gente está atento, investindo, entendendo que o clube precisa disso nesse momento. Os cinco que vieram vão agregar muito. Chegaram cinco, está saindo um, que foi o Yago, mas nós ainda estamos na janela”, declarou.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil