Silvio Romero termina o 1º turno do Brasileirão sem nenhum gol marcado

Contratado pelo Fortaleza com status de matador e principal esperança de gols da equipe, o atacante Silvio Romero chegou a uma marca negativa neste domingo (24). Na partida contra o Santos, que marcou o fim do 1º turno do Campeonato Brasileiro, o argentino saiu novamente de campo sem marcar e, com isso, encerrou a primeira metade da competição sem nenhum gol.

O centroavante entrou em campo em praticamente todos os jogos. Romero totaliza 18 partidas na Série A, sendo 11 como titular e sete saindo do banco de reservas.

Ao todo, o camisa 18 passou 875 minutos em campo em jogos válidos pela Primeira Divisão, mas não balançou as redes adversárias nenhuma vez.

Na temporada, Romero tem 11 gols, sendo quatro pela Libertadores, dois pela Copa do Brasil, dois no Campeonato Cearense e três na Copa do Nordeste.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil