Vojvoda desabafa sobre situação do Leão e rebate críticas: 'minhas decisões são todas analisadas'

O Fortaleza ficou no empate sem gols com o Santos. O duelo da 19ª rodada do Brasileiro, na Arena Castelão, ocorreu neste domingo (24). O resultado complica ainda mais a situação do Tricolor do Pici, que voltou para a lanterna do torneio. O técnico Juan Pablo Vojvoda desabafou sobre as críticas que o time e o trabalho dele têm recebido.

“Se o torcedor quer decisões populares, não vai encontrar em mim. O Vojvoda tem que fazer o que indica sua consciência. Entende? Eu sempre fui por um mesmo caminho e isso é verdade. Por que o Jussa? Porque eu considerei que, como volante central, por não ter o Felipe, ele é mais posicional, mais físico. Naquele momento, precisávamos de mais organização física. Romero tem compromisso. Lembra da Libertadores? Ele fez o Fortaleza ganhar muito dinheiro. E agora ele não serve mais? Para mim, o Romero serve. E todos os jogadores que estão no meu elenco servem. Posso dizer de um por um”, disse Vojvoda.

Diante do Santos, o técnico promoveu novas alterações no time e explicou um pouco da estratégia em campo.

“Eu estou escutando que o Vojvoda não troca o sistema tático? O sistema tático do Fortaleza hoje não foi com três zagueiros. O Brítez jogou de lateral-direito. O Crispim jogou de volante, um volante pela direita. O time jogou com uma linha de quatro. Mas porque estão falando que o Fortaleza jogava com linha de cinco, com Pikachu. Sou sincero, hoje foi com uma linha de quatro. Eu sei que o torcedor gosta de falar do sistema tático. Se o torcedor necessita de explicações, se necessita saber, sou um treinador que gosta de trocar sistema tático. Hoje o Fortaleza não jogou com linha de cinco”, esclareceu o argentino.

Vojvoda também avaliou o desempenho dos novos reforços do clube. Alguns já estrearam, mas outros aguardam o chamado do técnico.

“O Brítez vinha com ritmo de jogo. Enquanto Galhardo partida passada jogou mais de 70 minutos, enquanto Sasha teve as suas férias e já está em condições de jogar. Fabrício e Otero vamos dar minutos de pouco em pouco, como a todos. Não vamos colocar os cinco reforços juntos. Eu compreendo o torcedor. Mas o popular seria se traz os seis reforços, para ficar bem com o torcedor, tem que colocar os seis. Eu não considero o correto. Não é uma decisão que eu vou tomar e eu digo isso de forma muito clara. Eu posso errar, mas minhas decisões são todas analisadas”, concluiu Vojvoda.

O próximo desafio do Leão do Pici será na quinta-feira (28), às 20h30, diante do Fluminense. As equipes fazem o jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil na Arena Castelão.

VEJA ENTREVISTA COMPLETA:

