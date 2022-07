Felipe será emprestado para time da Arábia Saudita e está fora do Fortaleza

O volante Felipe foi emprestado ao Al-Batin, da Arábia Saudita, e já não atua mais pelo Fortaleza. O clube anunciou o acordo na manhã deste domingo (24). Pelo empréstimo do atleta, o Leão do Pici irá receber US$ 300 mil.

Em vários anos atuando pelo Fortaleza, o volante acumulou títulos e algumas polêmicas fora de campo. Com a camisa Tricolor ele tem 289 jogos e dez gols. Ele participou da conquista de cinco títulos do Campeonato Cearense, duas Copas do Nordeste e uma Série B do Brasileiro.

Com o anúncio, o atleta não estará mais com elenco para o jogo deste domingo (24), contra o Santos.

O Fortaleza Esporte Clube confirma ter recebido uma proposta de empréstimo do Al-Batin, da Arábia Saudita, pelo volante Felipe.



Em fase final de negociação, o Tricolor receberá US$ 300 mil pelo empréstimo de um ano. — Fortaleza Esporte Clube 🦁 (@FortalezaEC) July 24, 2022