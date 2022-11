Vojvoda é especulado em time espanhol; veja quem pode substituir treinador

Juan Pablo Vojvoda já avalia a proposta do Fortaleza para renovação. No entanto, além de outros clubes brasileiros, o comandante tricolor é especulado também no Elche, da Espanha. Agentes do argentino devem sugerir Sebastián Beccacece para substituí-lo no Leão. As informações são da ESPN.

Times brasileiros

Após o fim do Brasileirão, Vojvoda foi lembrado em times como Vasco, Corinthians, Bahia, Santos e Atlético-MG. No entanto, o argentino pode ir para a Europa. Um dos agentes do técnico, Christian Bragarnik, tem parte no Elche, time da 1ª divisão da Espanha, e o clube pode ser uma alternativa, segundo a publicação da ESPN.

Caso Vojvoda opte por deixar o time cearense, os agentes do técnico devem ajudar o Fortaleza a procurar um novo técnico. O nome forte seria o de Sebastián Beccacece, ex-Defensa y Justicia, Independiente e Racing. Ele está sem clube e tem perfil profissional semelhante ao de Vojvoda, diz a ESPN.