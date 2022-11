Os trunfos do Fortaleza para manter Vojvoda, que viajou até a Argentina para definir futuro

O técnico Juan Pablo Vojvoda nem retornou à Fortaleza após a classificação do time para a Libertadores. Nesta segunda-feira (14), ele seguiu direto de São Paulo (onde a delegação leonina estava após a vitória por 2 a 0 sobre o Santos) para a Argentina. Lá, irá encontrar a família e definir o futuro.

O treinador, que é extremamente apegado aos familiares, já deixou claro o quanto leva em consideração a opinião de seus parentes. Ponto positivo: eles gostam muito das pessoas do clube e da capital cearense.

Após o fim do Brasileirão, Vojvoda e Fortaleza conversaram novamente sobre uma renovação. A proposta está nas mãos do argentino e inclui um projeto esportivo com Vojvoda como protagonista. Como Alexandre Mota publicou, o argentino avaliou positivamente este contato. O técnico já deixou claro, inclusive publicamente, que tem ambições e pretende um projeto que o possibilite crescer na carreira.

A diretoria leonina ofereceu contrato de dois anos, com garantia de mais investimentos no departamento de futebol e qualificação do elenco, elevando a competitividade e formando um grupo capaz de brigar por objetivos ainda maiores.

Legenda: O argentino Juan Pablo Vojvoda é o atual treinador do Fortaleza Foto: Mateus Lotif / Fortaleza

Além disso, valorização salarial em relação aos atuais US$ 800 mil (cerca de R$ 4,4 milhões) que ele recebeu no ano de 2022.

Mas a questão financeira não é o ponto determinante. Um trunfo leonino é a seriedade, transparência, profissionalismo e respaldo com que Marcelo Paz e sua diretoria sempre lidou com o argentino, mesmo nos momentos de crise.

Vojvoda está ciente do interesse de outros clubes, mas ainda não se decidiu. Uma resposta definitiva deverá ser dada nos próximos dias, ainda nesta semana.

Apesar do assédio de outros clubes, como Corinthians e Atlético-MG, do lado leonino, há muita confiança na permanência de Vojvoda.