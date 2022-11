Com 70% de aproveitamento, Fortaleza faz 3ª melhor campanha no returno

Com a vitória de 2 a 0 diante do Santos na Vila Belmiro pela última rodada da Série A, o Fortaleza garantiu uma vaga na Libertadores de 2023. E a classificação leonina foi contruída após uma reação sensacional no returno da Série A.

Em 19 jogos, o Tricolor de Aço venceu 12 partidas, empatou 4 e perdeu apenas 3, marcando 31 gols (5º melhor ataque) e sofrendo 16 (3ª melhor defesa). A campanha no returno foi de 70% de aproveitamento, a 3ª melhor, com 40 pontos conquistados.

A campanha leonina foi inferior apenas a do Internacional (43 pontos), que foi vice-campeão, e do campeão Palmeiras (42 pontos).

Foram 9 jogos em casa e 10 fora, 6 vitórias como mandante (66,7% de aproveitamento) e 6 como visitante (60%).

Veja a campanha leonina no returno da Série A

Cuiabá 0x1 Fortaleza

Fortaleza 3x0 Internacional

Ceará 0x1 Fortaleza

Fortaleza 1x0 Corinthians

São Paulo 0x1 Fortaleza

Fortaleza 1x3 Botafogo

Fluminense 2x1 Fortaleza

Juventude 1x1 Fortaleza

Fortaleza 3x2 Flamengo

Goiás 0x1 Fortaleza

Athletico Paranaense 1x1 Fortaleza

Fortaleza 2x0 Avaí

América Mineiro 1x2 Fortaleza

Fortaleza 0x0 Atlético Mineiro

Fortaleza 3x1 Coritiba

Palmeiras 4x0 Fortaleza

Fortaleza 1x1 Atlético Goianiense

Fortaleza 6x0 Red Bull Bragantino

Santos 0x2 Fortaleza