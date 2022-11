Fortaleza na Libertadores de 2023: veja calendário e datas

A temporada de 2022 chegou ao fim para o Fortaleza neste domingo (13) com uma classificação histórica para a pré-Libertadores de 2023 - após ficar na lanterna no 1º turno da Série A. E o desafio internacional já precisa ser planejado pela gestão, com confrontos eliminatórias da Conmebol em fevereiro.

A constatação é do próprio calendário da principal competição de clubes da América do Sul. As etapas preliminares, que antecedem a fase de grupos, estão marcadas para ocorrer entre 8 de fevereiro e 15 de março. Pelo regulamento geral, serão confrontos contra adversários do exterior.

Além do time cearense, o Atlético-MG também está na pré-Libertadores. Em 2021, por exemplo, Fluminense e América-MG participaram, com a equipe carioca sendo eliminada na 2ª fase.

Para atingir a fase de grupos, que o Fortaleza participou em 2021, são necessárias três eliminatórias, com os representantes do futebol brasileiro participando apenas de duas. O sorteio das chaves será em 22 de março. A finalíssima da Libertadores de 2023 está marcada para 11 de novembro.

Veja calendário da Libertadores de 2023

Eliminatória prévia à fase de grupos | 8 de fevereiro a 15 de março

Sorteio dos grupos | 22 de março

Fase de grupos | 5 de abril a 28 de junho

Sorteio do mata-mata | 5 de julho

Oitavas de final | 19 a 26 de julho

Quartas de final | 23 a 30 de agosto

Semifinais | 27 de setembro a 4 de outubro

