Vojvoda exalta momento do Fortaleza e fala sobre permanência no clube: ‘ainda não decidi’

O Fortaleza está classificado para a Pré-Libertadores de 2023. O time cearense garantiu a vaga neste domingo (13), na vitória contra o Santos na rodada final do Brasileirão. E novamente sob o comando do técnico argentino Juan Pablo Vojvoda. Com muitas expectativas sobre a possibilidade de seguir ou não no clube, já que o contrato termina em dezembro, disse que ainda não decidiu.

Vojvoda Técnico do Fortaleza “Ainda não decidi, sou totalmente sincero. Sabem que tem um reconhecimento muito grande, não posso apagar isso, todo o Castelão e a festa inesquecível para mim e a minha família, mas minha cabeça estava focada nessa partida. Agora tivemos uma boa reunião com a diretoria”.

A gestão leonina tem interesse na renovação contratual do comandante, que surge no radar de diversos clubes, como Corinthians e Vasco. Apesar do assédio, Vojvoda ressaltou a necessidade de tomar a decisão com mais tempo, de ‘cabeça fria’, com o encerramento do Brasileirão.

Vojvoda Técnico do Fortaleza “Eu falei com a minha gente (staff) e eu falo que minha cabeça tem de estar onde me contratam, e o meu contrato era até essa última partida, a cabeça não tinha outro objetivo como profissional, tinha de ficar focado neste clube. Somos muito profissionais, o meu dever é responder ao clube que me dá trabalho. Agora, quando terminou, abriram possibilidades e tenho de estar aberto a todos. O Fortaleza tem possibilidades, eu também tenho, de uma avaliação do ano", declarou.

No clube desde maio de 2021, Vojvoda conquistou duas vezes o Cearense, uma Copa do Nordeste, ficou em 4º e 8º do Brasileirão, além classificações à semi e quartas da Copa do Brasil. No âmbito internacional, foi o comandante das duas classificações à Libertadores, com a estreia inédita em 2022, quando se despediu nas oitavas para o Estudiantes-ARG.

Grande temporada

Na coletiva, Vojvoda também exaltou o ano do Fortaleza, com todas as metas atingidas. O técnico destacou os feitos e agradeceu aos funcionários que o acompanham no dia a dia do clube, além da comissão técnica.

“É uma alegria imensa, estou muito feliz. Principalmente pelos jogadores e do dia a dia, gente que conheço no Pici, muita gente perto de mim nos momentos complicados e valorizo muito. E o agradecimento aos torcedores do Fortaleza, um clube maravilhoso, que sofreu muito, teve oito anos de Série C, mas acredita sempre e teve muitas alegrias. Ano passado, um dos melhores do clube, de G-4, classificado à Libertadores e quando falamos com a diretoria, era tomar os riscos, eu queria isso, porque conhecia os jogadores, o que o clube queria, e esse ano começou ganhando Cearense, Copa do Nordeste, estamos juntos, unidos. Com a Libertadores, o objetivo era passar da 1ª fase e estivemos com os três mais grandes de cada país (Alianza Lima, River Plate e Colo-Colo), começamos perdendo, acreditamos, e passamos. Agora tivemos muito tempo na lanterna do Brasileirão, mas continuamos acreditando. Trabalhamos a bola parada e na última partida, se classifica com o gol de bola parada", disse.

