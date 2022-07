Fortaleza deixa Liberadores com missão cumprida e deve virar a chave para se salvar na Série A

A Libertadores acabou para o Fortaleza Esporte Clube nas oitavas de final. O peso da frase é histórico. O time que deixou a Série C em 2017 viveu a maior competição de clubes da América do Sul ao lado da torcida em 2022. O capítulo cearense é inédito e com missão cumprida, em jogos históricos e viagens para Argentina, Chile e Peru.

Na estreia na Liberta, avançou ao mata-mata e caiu para o Estudiantes (ARG), tetracampeão continental. O desempenho era o plano internamente - no mínimo, chegar às oitavas - mesmo com a frustração pela queda. Saiu com US$ 4,05 milhões (R$ 21,6 mihões) em prêmios. Ao torcedor, o privilégio da experiência, das festas incríveis e das respostas ao racismo, em atitudes e nas arquibancadas.

Legenda: A torcida do Fortaleza viajou para a Argentina e apoiou a equipe contra o Estudiantes Foto: Juan Mabromata / AFP

Hoje, o foco deve ser apenas a Série A do Brasileirão. Da campanha internacional, a equipe de Vojvoda deve se fortalecer com os espetáculos na Arena Castelão, a reação após um início com derrotas e também a atuação negativa no confronto de despedida, onde foi superado por 3x0.

A tarefa é extrair reflexões sobre o dentro de campo e reorganizar o foco da temporada, muitas vezes dividido pelo excesso de objetivos. Da 1ª divisão, por exemplo, o Fortaleza foi o time que mais entrou em campo na temporada até agora, empatado com o Palmeiras, com 44 jogos.

JOGOS DO FORTALEZA NA LIBERTADORES

08.07 - Estudiantes 3x0 Fortaleza

30.06 - Fortaleza 1x1 Estudiantes

25.05 - Colo-Colo 3x4 Fortaleza

18.05 - Alianza Lima 0x2 Fortaleza

05.05 - Fortaleza 1x1 River Plate

27.04 - Fortaleza 2x1 Alianza Lima

13.04 - River Plate 2x0 Fortaleza

07.04 - Fortaleza 1x2 Colo-Colo

Foco na Série A

O contraponto da eliminação na Libertadores é a chance de focar no Brasileirão. Na lanterna da competição, a equipe tem a pior campanha da história do clube na elite nacional e precisa de aproveitamento de 50,72% nos 23 jogos restantes para ter 45 pontos, média para permanência.

Legenda: O Fortaleza disputou 44 jogos em 2022, sendo o time da Série A que mais entrou em campo Foto: Felipe Cruz / FEC

De fato, o grande problema e desafio da temporada de 2022, que teve ainda os títulos do Campeonato Cearense e da Copa do Nordeste. Enquanto disputava o torneio nacional em paralelo com a Liberta, Vojvoda poupou em partidas-chaves e também não conseguiu descansar o time. A situação é muito negativa, mas a reação não é impossível.

O aspecto mental, de concentração, também tem carga no rendimento. A resposta precisa ser imediata, contra o Palmeiras, no domingo (10), às 18h, na Arena Castelão, pela 16ª rodada. Hoje, a equipe sonha com a permanência e divide atenções com a Copa do Brasil, que tem Clássico-Rei.