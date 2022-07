Análise: Fortaleza transfere erros vistos na Série A para a Libertadores e está eliminado

A campanha do Fortaleza na Libertadores merece aplausos. Afinal, chegar até as Oitavas de Final em uma primeira participação, passando de fase em um grupo que tinha River Plate e Colo Colo é um mérito gigante. Mas é preciso separar o macro que foi a campanha e pensar no jogo final que rendeu sua eliminação.

A verdade é que o Fortaleza não conseguiu jogar contra o Estudiantes em La Plata e ainda repetiu os erros vistos na Série A do Brasileiro, fatais para a campanha de último colocado.

Acúmulo de erros

Contra o forte time argentino - o que joga o melhor futebol do país - o Leão transferiu erros da Série A para a Libertadores, o que ainda não tinha acontecido. Desconcentração, erros de posicionamento e de marcação nos gols sofridos de bola parada.

Soma-se a isso, a postura tática do Estudiantes, que manteve a linha de 5 defensiva para não dar espaços ao Fortaleza, que ficou encaixotado na marcação eficiente do time argentino, que ganhou praticamente todas as divididas e anulou facilmente todas as ações ofensivas tricolores.

Legenda: O Fortaleza não conseguiu encaixar seu jogo contra o Estudiantes e caiu na Libertadores Foto: Felipe Cruz / Fortaleza EC

Além disso, o peso mental visto na Série A também foi visto, como o de Pikachu sendo expulso após lance tolo, como o pisão em cima de Boselli com 21 minutos do 1º tempo e a saída de bola de Boeck errada que resultou no terceiro gol.

E os gols sofridos, ambos na jogada aérea, o primeiro e o segundo, foram a repetição do que é visto na Série A: gols no início de cada tempo, fatais para qualquer estratégia de jogo.

Preocupante

Pela campanha que o Leão fez na Libertadores, a eliminação do jeito que foi é cruel. Ser eliminado com um 3 a 0 em La Plata sem competir, sem sonhar com a vaga em nenhum momento no jogo final, é cruel para um time que foi a sensação da 1ª Fase pela remontada na fase de Grupos.

Mas o futebol é mesmo cruel às vezes - como foi com Pikachu em seu provável último jogo - porém, é preciso olhar pra frente. Um abalo após a eliminação é mais do que normal e pode acontecer, mas o clube tem competições nacionais para jogar e a recuperação na Série A é a prioridade e urgente. Na Copa do Brasil, tem uma vantagem para defender diante do rival Ceará.

A última colocação na Série A é dura e sair dela também será, mas o Leão terá 23 rodadas para isso e tirar os 7 pontos para sair do Z4.

Por isso, a equipe precisa se recompor mentalmente para reagir. E o próximo jogo é contra o líder Palmeiras, no Castelão, no domingo.