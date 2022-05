Fortaleza enfrenta Estudiantes de La Plata na Libertadores; conheça mais do adversário do Leão

O Fortaleza conheceu o adversário das oitavas da Libertadores de 2022: o Estudiantes de La Plata, da Argentina. Com uma campanha histórica e inédita, na 1ª participação do futebol cearense, o Leão terá um jogo muito difícil pela frente no mata-mata.

O time argentino foi o líder do Grupo C, contra Vélez (ARG), Nacional (URU) e Bragantino. No desempenho, venceu quatro partidas, empatou uma e perdeu uma. Será Brasil x Argentina, com a torcida tricolor viajando ao país vizinho novamente. Agora diante de um adversário que já venceu a Libertadores quatro vezes na história.

Legenda: Os chaveamentos do mata-mata da Libertadores de 2022 foram definidos Foto: divulgação / Conmebol

Resultados do Estudiantes na Libertadores de 2022

07.04 - Estudiantes 4x1 Vélez Sarsfield | Estádio Jorge Luis Hirschi, na Argentina

13.04 - Nacional-URU 0x0 Estudiantes | Parque Central, na Argentina

26.04 - Estudiantes 2x0 Bragantino | Estádio Jorge Luis Hirschi, na Argentina

03.05 - Estudiantes 1x0 Nacional-URU | Estádio Jorge Luis Hirschi, na Argentina

17.05 - Bragantino 0x1 Estudiantes | Nabi Abi Chedid, em São Paulo

24.05 - Vélez Sarsfield 4x0 Estudiantes | no José Amalfitani, na Argentina

Os confrontos serão na última semana de junho e na 1ª de julho. As datas serão divulgadas pela Conmebol na próxima segunda-feira (30), com a definição dos horários e dos locais da partidas.

A expectativa é de um Leão competitivo contra os estrangeiros. A missão é essa, com a marca história alcançada: na campanha inicial, pioneira, avançou às oitavas, o objetivo atingido. Por isso, o caminho é de exposição da marca para cenário internacional, da história do clube e da experiência no principal torneio de clubes da América do Sul.

Se classificar está longe de ser impossível, apesar de tarefa árdua. A presença da torcida na Arena Castelão, o trabalho consolidado do técnico argentino Juan Pablo Vojvoda e a força do elenco tricolor são as armas do Fortaleza. Na próxima fase, se avançar às quartas, irá enfrentar o vencedor de Athletico-PR x Libertad (PAR).

Perfil do rival do Fortaleza nas oitavas da Libertadores

Legenda: Mauro Boselli marcou 11 gols em 19 jogos pelo Estudiantes, na Argentina Foto: divulgação / Estudiantes

Estudiantes | Argentina

Histórico: fundado em 1905, o El León está no rol dos gigantes do futebol argentino, com Boca Juniors e River Plate. Na história, tem quatro títulos da Liberta (1968, 1969, 1970 e 2009). Nos torneios da Argentina, soma seis taças, duas da Copa da Argentina e uma Copa Intercontinental (1968).

fundado em 1905, o El León está no rol dos gigantes do futebol argentino, com Boca Juniors e River Plate. Na história, tem quatro títulos da Liberta (1968, 1969, 1970 e 2009). Nos torneios da Argentina, soma seis taças, duas da Copa da Argentina e uma Copa Intercontinental (1968). Estádio : o estádio Ciudad de La Plata é a casa do Estudiantes em jogos internacionais, com capacidade para 53.000 lugares. O equipamento é um dos mais modernos da Argentina e foi inaugurado em 2003. Na 1ª fase da Libertadores, no entanto, o time mandou os duelos no estádio Jorge Luis Hirschi, que apresenta uma estrutura menor, mas tem características de "caldeirão".

: o estádio Ciudad de La Plata é a casa do Estudiantes em jogos internacionais, com capacidade para 53.000 lugares. O equipamento é um dos mais modernos da Argentina e foi inaugurado em 2003. Na 1ª fase da Libertadores, no entanto, o time mandou os duelos no estádio Jorge Luis Hirschi, que apresenta uma estrutura menor, mas tem características de "caldeirão". Desempenho : na atual temporada, o Estudiantes foi o líder da 1ª fase do Campeonato Argentino, na frente do Boca Juniors, mas terminou eliminado para Argentinos Juniors nas quartas, em pênaltis. Do cenário da Argentina atual, é considerado forte, com uma postura ofensiva.

: na atual temporada, o Estudiantes foi o líder da 1ª fase do Campeonato Argentino, na frente do Boca Juniors, mas terminou eliminado para Argentinos Juniors nas quartas, em pênaltis. Do cenário da Argentina atual, é considerado forte, com uma postura ofensiva. Elenco: a equipe tem média de idade de 24 anos e um elenco predominantemente argentino. No esquema 4-3-1-2, tem o técnico argentino Ricardo Zielinski e costuma atuar com dois centroavantes e um camisa 10 na armação: Del Prete. O destaque ofensivo é Mauro Boselli, ex-Corinthians, com 11 gols em 19 partidas.

Legenda: O Estudiantes também manda os jogos no estádio Uno, na Argentina Foto: divulgação / Estudiantes

Confira os gols de Mauro Boselli, artilheiro do Estudiantes