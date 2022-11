Delegação do Fortaleza desembarca na capital em clima de festa; veja vídeos

Depois de conquistar, de maneira heróica, mais um acesso para à Copa Libertadores, o time do Fortaleza foi recebido na capital cearense com o apoio da torcida nesta quarta-feira (14).

No desembarque, alguns jogadores pararam para retribuir o carinho do torcedor. A maioria do elenco do Leão, já de férias, não voltou à Fortaleza junto com a delegação. Tinga, Marcelo Boeck, Fernando Miguel, Titi, Hércules e Zé Welison foram os atletas que estavam presentes no aeroporto.

Delegação do Fortaleza desembarca na capital em clima de festa https://t.co/DL6OchUJ6I pic.twitter.com/wmeiXnh9FQ — Jogada (@diariojogada) November 14, 2022

O capitão da equipe relembrou os momentos difíceis que o time viveu na temporada e ressaltou o sentimento de felicidade com o desfecho vitorioso do ano.

"Muita alegria. Fizemos uma temporada maravilhosa, tudo que a gente conquistou desde o começo. Claro que tivemos a dificuldade no primeiro turno, mas deu tudo certo (...) a gente teve muita resiliência para acreditar que ia dar certo, acreditar no trabalho do Vojvoda. Sabemos que é um feito inédito, nenhum time nunca fez isso de sair da lanterna e ir para a Libertadores. No próximo ano vamos continuar em busca de novos desafios e novas conquistas", afirma.

Quem também exaltou as conquistas da equipe em 2022, foi o goleiro Marcelo Boeck. O jogador anunciou aposentadoria e se despede do futebol depois de ter feito história no Leão do Pici.

"Cada um de nós se sente participante de uma degrau e tijolo que coloca dentro do Fortaleza para fazer o clube alcançar esse tipo de patamar de competições, de estar na Série A, de chegar cada vez mais longe. Para quem faz parte desse projeto é mais um sonho realizado e que a gente possa cada vez mais passar finais de ano assim porque quer dizer que o Fortaleza está cada vez maior", pontua.

A expectativa é de que a equipe se reapresente entre os dias 15 e 19 de dezembro. O Fortaleza inicia a temporada com três competições previstas: Campeonato Cearense, Copa do Nordeste e fase preliminar da Copa Libertadores.