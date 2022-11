Fico de Vojvoda no Fortaleza: resposta ao preconceituoso mercado e a força do Nordeste

Juan Pablo Vojvoda fica no Fortaleza até 2024. A frase é afirmativa, chega como uma resposta ao preconceituoso mercado do futebol e mostra a força do Nordeste. Sim: a saída do argentino, antes de qualquer anúncio, foi tratada como sacramentada. Assim, é preciso reconhecer o trabalho tricolor.

A permanência do treinador em um projeto cearense quebra um paradigma no cenário nacional. Era o mais cobiçado do mercado, foi procurado por gigantes como Atlético-MG, Vasco e Corinthians, mas decidiu ficar, agora com contrato de dois anos - um grande marco também.

A mensagem é de respeito e se estende para a região. Há trabalhos sérios por aqui, gestões profissionais, torcidas apaixonadas, investimento e resultado esportivo. Por que não considerar a possibilidade de Vojvoda ficar? Por que descartar a possibilidade de imediato? Foi isso que foi feito.

Vojvoda permanece por muitos fatores, mas acima de tudo, porque entendeu o Fortaleza como ‘o melhor caminho para a sequência da carreira’. Pediu 10 dias para responder e teve o anúncio nesta sexta-feira (18). Chegou ao clube no dia 10 de maio de 2021 e agora tem mais dois anos de desafio, com um calendário competitivo em 2023: Estadual, Copa do Nordeste, 3ª fase da Copa do Brasil, 2ª fase da Libertadores (preliminar) e Série A (pelo 5º ano seguido do clube).

Na equipe cearense, Vojvoda conquistou o primeiro título da carreira, feitos inéditos e inverteu essa lógica do futebol nacional com o G-4 na Série A e o caminho do rebaixamento à Libertadores. Isso, com o título do Cearense, dois da Copa do Nordeste e as quartas e a semifinal da Copa do Brasil.

As placas tectônicas do futebol mudaram. A lógica se inverteu. E a permanência de Vojvoda é mais uma prova disso.

MARCAS DO FORTALEZA COM VOJVODA:

Libertadores (2022): classificou pela 1ª vez na história do futebol cearense e chegou às oitavas.

Série A (2022): primeiro lanterna do 1º turno que escapou do rebaixamento na história.

Série A (2022): melhor turno de um time nordestino na era dos pontos corridos, com 40 pontos.

Série A (2022): classificação de um time nordestino pelo 2º ano consecutivo à Libertadores.

Série A (2021): melhor posição de um nordestino no atual formato do Brasileirão, com G-4.

Série A (2021): melhor 1º turno da história do futebol nordestino no atual formato do Brasileirão.

Copa do Brasil (2022): deixou a competição nas quartas de final, para o Fluminense.

Copa do Brasil (2021): deixou a competição na semifinal, para o Atlético-MG.

Copa do Nordeste (2022): se sagrou campeão regional pela 2ª vez na história do clube.

Campeonato Cearense (2021-2022): conquistou o bicampeonato invicto.

Tabus: derrubou tabus de décadas do Fortaleza sem vencer no Brasileirão ao superar rivais como Atlético-MG, Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Sport, América-MG, Santos e Flamengo.

Relação com o Fortaleza

Após o longo período de trabalho, o discurso de respeito e humildade com o clube foram mantidos. Do estrangeiro que escolheu morar no Centro de Excelência, no Pici, desde a chegada no aeroporto cearense pela 1ª vez, até a emoção ao falar da torcida. O homem que pediu conselhos ao técnico da Seleção Brasileira sobre o lado familiar.

As facetas são alicerces de um profissional que mostrou grandeza dentro e fora de campo. Hoje, serão 557 dias de Fortaleza. No âmbito geral, pareceu ser parte ativa do clube há muitos anos.

Vojvoda faz um dos melhores trabalhos do futebol brasileiro e nunca se colocou à frente do clube. É mais um em uma instituição centenária, em novo capítulo importante. O enredo ainda não acabou, mas o caminho atual deve ser lembrado pela torcida.