Gustavo Morínigo prega foco em retomada do Ceará à elite e fala em mudanças para a Série B

Novo nome para o comando do Ceará para a temporada de 2023, Gustavo Morínigo, em seu primeiro pronunciamento após ter sido contratado, lamentou o rebaixamento e sobre a difícil missão de buscar o acesso para a Série A.

“Fiquei muito feliz, muito contente com esse passo que considero muito bom para minha carreira. É um passo que eu queria dar. É um clube que gosto muito pelo que vi quando enfrentei, quando estava dirigindo o Coritiba. Pela força que tem sua torcida, esse estádio é muito difícil para o visitante, e pela qualidade dos jogadores”, disse o técnico.

O treinador de 45 anos chegou com o auxiliar técnico Diosnel Burgos e o preparador físico Martin Paolorosso. O paraguaio considera um passo importante na carreira assumir o Alvinegro e fala em mudanças na equipe para a Série B.

O maior objetivo do Vovô na próxima temporada será retornar para a elite do futebol nacional. Morínigo, que foi anunciado na última terça-feira, comenta o descenso do time cearense.

“Não acreditei, mas aconteceu. Mas estou firmando um compromisso: sou uma pessoa que dá 100% no que faz. E esses 100% o Ceará terá de mim e da comissão técnica. Assumir o Ceará é gratificante. E o projeto que me apresentaram é muito bom. Não duvidei em nenhum momento em falar que sim. Agradeço a confiança da diretoria, sei que é um momento complicado pelo rebaixamento depois de muito tempo na Série A e hoje tem que mudar o time para competir uma Série B. Mas o projeto brinda esse compromisso total que temos que passar para todos que estão sofrendo por esse rebaixamento, mas que não deixam de amar o seu clube”, avisou o novo técnico.

Morínigo chega com um clima de positividade e prega união. Ao lado da comissão técnica, o novo treinador garante entrega total para o maior objetivo da temporada.

“Precisamos estar todos juntos, começar essa nova etapa limpando toda a tristeza, o mau pensamento, e carregar de energia boa para procurar ser uma família e lutar dia a dia para fazer o Ceará muito maior que é. Meu pensamento é positivo, estou feliz. A comissão técnica é trabalhadora, honesta e que vai se doar 100% ou 200% se for preciso, para conseguir o objetivo de subir o clube novamente”, concluiu.

