Ceará recebe valor milionário e sacramenta venda de Tiago Pagnussat ao futebol japonês

Está sacramentado. O zagueiro Tiago Pagnussat não faz mais parte do elenco do Ceará. Os últimos detalhes para a venda do defensor ao Cerezo Osaka, do Japão, foram definidos.

Inclusive, a liberação ocorre pela resolução de uma pendência que o Alvinegro não abriu mão: o recebimento do pagamento.

O Diário do Nordeste apurou, nesta quinta-feira (25), que o Alvinegro já recebeu o dinheiro referente a negociação, de 200 mil dólares (cerca de R$ 1,13 milhão na cotação atual).

O clube japonês, inclusive, já havia anunciado o acerto com o atleta, mas o Vovô aguardava a liberação de visto de trabalho no país asiático e o pagamento para sacramentar a negociação.

AQUISIÇÃO RECENTE

Tiago havia recebido propostas de equipes internacionais em novembro de 2020, mas o Ceará comprou 60% dos direitos econômicos do defensor, que estava emprestado pelo Bahia até o fim deste ano.

Pelo Alvinegro, foram 40 jogos e quatro gols marcados, tendo se firmado como titular ao lado de Luiz Otávio no grupo treinado por Guto Ferreira.

O Cerezo terminou a J-League passada na 4ª posição, 23 pontos atrás do campeão Kawasaki Frontale. Tiago terá a companhia de outro brasileiro, o atacante Bruno Mendes.