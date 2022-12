Conselheiros do Ceará sofrem ameaças antes de votação; MP propõe eleição híbrida

Os membros da diretoria do Ceará e demais funcionários do clube sofreram ameaças nas redes sociais antes da eleição do Conselho Deliberativo, marcada para o dia 15 de dezembro, no CT de Porangabuçu. Mensagens mostrando o endereço dos Conselheiros e frases como ‘o terror vai começar’ foram difundidas contra os gestores do time.

Os protestos se intensificaram após o rebaixamento do clube à Série B, com pedidos até de renúncia do presidente Robinson de Castro. Diante do cenário de violência, o Núcleo do Desporto e Defesa do Torcedor (Nudtor) do Ministério Público emitiu um despacho com a proposta de uma eleição híbrida.

No documento constam citações como ‘fora Rato de Castro” e “peçam para sair antes que a gente faça sua família chorar”. O órgão listou que mais de 1.000 mil pessoas são aguardadas no evento, que resultará nas escolhas de Presidente, 1º Vice-Presidente, 2º Vice-Presidente, Secretário-Geral e Secretário-Adjunto, além de suplentes para o mandato de 2023 a 2026.

"O Núcleo de Defesa do Torcedor propõe que seja adotado pelo clube o sistema híbrido de votação, permitindo assim que o Conselheiro possa votar de forma virtual, priorizando a integridade física e corporal de todos os envolvidos", declarou um trecho do despacho do promotor Edvando França.

O Nudtor também indicou que a votação seja ampliado aos que desejam ir presencialmente. "O tempo de votação durante o dia, para que o Conselheiro que vá presencialmente tenha opção de escolher o horário que lhe convém, diluindo a concentração de pessoas, bem como a possibilidade de concretização das ameaças", diz o documento.

COMO FUNCIONA

A eleição do Conselho Deliberativo do Ceará é comandada por uma comissão eleitoral, que é composta pelo presidente Odésio Aguiar de Castro e outros cinco membros.

Na disputa, duas chapas lançaram candidatura. Uma é da atual gestão, intitulada de "Conselho Independente", que terá como candidato a presidente Jamilson Veras. Do outro lado está a oposição, que vem com o nome "Conselho de Todos" e tem como candidato a presidência Danilo Ferreira.

QUEM PODE VOTAR

Apenas associado contribuinte adimplente pode votar e ser votado no pleito de dezembro. A determinação ocorre depois de reunião no dia 8 de abril de 2021 no Conselho Deliberativo do Ceará.

Procurado pela reportagem, a atual gestão do Conselho Deliberativo do Ceará ainda não se pronunciou oficialmente sobre o pedido do Ministério Público.