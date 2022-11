Eliminações dolorosas e rebaixamento para a Série B: Ceará encerra 2022 para esquecer

A temporada 2022 chegou ao fim para o Ceará. E de forma melancólica, em um ano marcado poe eliminações traumáticas e uma queda inesperada para a Série B.

O Alvinegro terminou a Série A do Brasileirão na 17ª colocação, somando apenas 37 pontos ao final das 38 rodadas da competição, rebaixado de forma antecipada na penúltima rodada. Depois de 5 anos seguidos na Série A, o Ceará caiu com seu melhor elenco neste período e terá que jogar a Sèrie B em 2023.



Antes da queda, consumada em um returno terrível na Série A - 13 pontos em 19 jogos e apenas 22% de aproveitamento - o clube havia passado por eliminações duras, todas nos pênaltis.

Legenda: O Ceará errou demais no returno da Série A e com uma campanha pífia, acabou rebaixado Foto: THIAGO GADELHA

CAMPEONATO CEARENSE

O Ceará fez apenas dois jogos no Campeonato Cearense pelo regulamento de 2022. E foi eliminado precocemente na quartas de finais para o modesto Iguatu. A vitória magra no Castelão por 2 a 1 permitiu ao adversário reverter a vantagem e superar o Ceará nos pênaltis no estádio Morenão.

COPA DO NORDESTE

A pressão só aumentou na Copa do Nordeste após a eliminação no Estadual. Após uma 1ª Fase sem brilhar, mas líder do Grupo B com 18 pontos, a equipe entrou como favorita contra o CRB nas quartas no Castelão. Mas a instabilidade da equipe apareceu outra vez e após um 0 a 0 no tempo normal, caiu nos pênaltis de novo. Ali, foi o fim da linha do técnico Tiago Nunes pelo Ceará

SUL-AMERICANA

O único bom momento do Ceará no ano foi na Sul-Americana. E sob o comando de Dorival Junior, que substituiu Tiago Nunes, a equipe encaixou, fez a melhor campanha da 1ª Fase de forma invicta, eliminando o Independiente em Avellaneda. Era o alge do Ceará na temporada, e o trabalho com Dorival seguia bem. Até que Dorival aceitou proposta do Flamengo e Marquinhos Santos assumiu, classificando o Vovô no mata-mata contra o The Strongest - vencendo na Altitude e no Castelão, mas parando no São Paulo nas quartas, outra vez nos pênaltis.

Legenda: Dorival fazia um bom trabalho no Ceara, com campanha segura na Série A e destacada na Sul-Americana, mas interrompeu o trabalho para dirigir o Flamengo Foto: KID JUNIOR

COPA DO BRASIL

O Ceará passou por fases iniciais com facilidade, até enfrentar o rival Fortaleza, já sob o comando de Marquinhos Santos. Na ida, uma derrota por 2 a 0, e na volta uma vitória por apenas um gol, eliminando Vovô. Foi a última partida de Marquinhos no comando do Ceará.

BRASILEIRÃO

A campanha do Ceará na Série A precisa ser dividida em dois momentos. A primeira, sob o comando de Dorival Júnior, durou 10 rodadas, e com 13 pontos, o Vovô fazia campanha segura. Mas após a saída dele para o Fla, a equipe não se encontrou mais. Restavam 28 rodadas para o fim da Série A e a 13ª colocação era confortável por uma vaga na Sul-Americana.

Mas nem Marquinhos Santos, muito menos Lucho González, foram capazes de fazerem o Ceará jogar minimamente para permanecer na elite. Resultado: restando 4 rodadas para o fim da Série A, o argentino foi demitido e 3 rodadas depois, o time foi rebaixado para a Série B após 11 jogos sem vencer e com Juca Antonello de interino.

Assim, com uma rodada de antecedência, o Ceará era rebaixado com uma pontuação baixíssima (34) e apenas míseras 6 vitórias. Na despedida da Série A,a equipe goleou o Juventude por 4 a 1 no Castelão, em um jogo melancólico, de portões fechados pela punição do STJD.

