Danilo Barcelos é o novo reforço do Ceará para a temporada 2023

Danilo Barcelos é o mais novo reforço do Ceará para 2023. O anúncio da contratação foi feito pelo clube neste sábado (17). O lateral-esquerdo de 31 anos chega à capital cearense nos próximos dias. O vínculo contratual vai até 30 de novembro de 2023, com cláusula de renovação automática caso a equipe suba para a Série A. Ele defendeu o Goiás na última temporada.

Vestindo a camisa do Esmeraldino, Danilo atuou em 31 jogos e deu duas assistências nesta temporada. Ele deve disputar posição com o outro contratado, Willian Formiga.

“É um jogador experiente e que atuou em vários clubes de expressão no país. Tenho certeza que estaremos muito bem servidos, e que teremos uma disputa bastante acirrada na lateral-esquerda, pois vamos ter dois excelentes jogadores para a posição”, disse Albeci Júnior, Diretor de Futebol do Alvinegro.

Na base, o atleta passou por times como Bahia e Cruzeiro. As primeiras atuações como profissional ocorreram no Francana, Poços de Caldas e América Mineiro. Emprestado pelo Coelho em 2014, Danilo se destacou no Sport, onde conquistou a Copa do Nordeste. Ele também passou pelo Atlético-MG, Vasco, Botafogo e Fluminense.

O atleta é a sexta contratação anunciada pelo Alvinegro com foco em 2023. Além dele, chegaram Willian Formiga (lateral-esquerdo), Tiago Pagnussat (zagueiro), Artur Rezende (meio-campista), Caíque Gonçalves (volante) e Jean Carlos (meio-campista). Nas redes socias, o jogador se despediu de colegas e funcionários do antigo clube.

FICHA TÉCNICA

Danilo Carvalho Barcelos (Danilo Barcelos)

Posição: Lateral-esquerdo

Idade: 31 anos

Clubes onde passou: Poços de Caldas, Anápolis, América Mineiro, Sport, Atlético Mineiro, Ponte Preta, Vasco, Botafogo, Fluminense, Goiás e Ceará.

