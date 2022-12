São Paulo negocia com centroavante do Ceará, diz jornalista

Atacante do Ceará, o cearense Cléber deve ir para o São Paulo na próxima temporada. O clube paulista negocia a contratação do jogador de 26 anos. A informação é do jornalista Gabriel Sá, publicada nesta segunda-feira (19) numa rede social. O atleta deve chegar em definitivo.

Cléber despertou o interesse de Grêmio e Internacional no fim de 2020, além de clubes estrangeiros. O jogador, que chegou ao Vovô em 2020, teve baixo aproveitamento nesta temporada e ainda sofreu uma lesão no quadríceps, que o afastou do campo por dois meses. O centroavante tem contrato com o Alvinegro até o fim de 2024.

O tricolor paulista vê potencial no centroavante. O atleta seria uma opção para Luciano e Calleri, no elenco comandado por Rogério Ceni. Ainda não há informações sobre valores do negócio.

