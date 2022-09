Cléber inicia transição e pode voltar a jogar pelo Ceará ainda em 2022

O atacante Cléber iniciou o processo de transição no Ceará nesta quarta-feira (21), com a reapresentação do elenco no CT de Porangabuçu. Após uma lesão grave, com expectativa de retorno apenas no próximo ano, o atleta mostrou rápida recuperação e pode voltar ainda em 2022.

O centroavante sofreu contusão de nível 3 no quadríceps femoral da coxa esquerda, no jogo contra o Botafogo, em agosto, pela Série A. O período de saída do departamento médico era de três meses.

Em participação no programa Jogada 2º Tempo, da última sexta-feira (16), o executivo de futebol alvinegro Sérgio Dimas revelou a situação. “Ele pode voltar nos últimos seis ou sete jogos", disse.

Assista entrevista de Sérgio Dimas

Opções no ataque

Para isso, Cléber deve manter a constante evolução junto ao DM. Com 25 anos, o atacante participou de 34 jogos na temporada, com oito gols marcados - sendo titular da equipe principal.

No sistema ofensivo, as demais opções do técnico argentino Lucho González no elenco são: Jô, Jael, Matheus Peixoto, Iury Castilho, Mendoza, Dentinho, Jhon Vásquez, Erick, Zé Roberto.

