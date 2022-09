Diego Rigonato destaca polivalência para atuar no Ceará: 'estou total à disposição'

A reapresentação do Ceará ocorreu nesta quarta-feira (21) e contou com a coletiva do meia Diego Rigonato, no CT de Porangabuçu. O atleta, que passou mais de um mês no departamento médico, destacou o confronto diante do Coritiba e a disponibilidade pelo lado esquerdo do Vozão.

Diego Rigonato Meia do Ceará "A nossa profissão é muito difícil, todos podemos ficar doentes, mas a nossa profissão necessita amostragem, necessita estar presente. Mas creio que essa fase (ruim) passou e a gente vem trabalhando muito duro. A gente trabalha para o que vem, o futebol é assim".

Polivalente, Rigonato já atuou como lateral-esquerda e ponta na carreira. Com o técnico argentino Lucho González, o jogador entrou contra o São Paulo um pouco mais recuado, na vaga de Victor Luís.

Oportunidade na esquerda

"Desde o início da minha vinda ao Ceará, coloquei total disposição para o clube onde estiver que atuar. Independente de posição, se o professor Lucho me colocou ali, era porque eu tinha qualidades que ele necessitava e, com certeza, estou total à disposição para poder servir a equipe", avalia o atleta.

Sem poder contar com o lateral-esquerdo Bruno Pacheco, que sentiu estiramento no adutor, Lucho tem apenas Victor Luís como peça na posição. Rigonato analisou a possibilidade de atuar em campo.

"A gente já vem treinando alguns dias da semana passada. Então, creio que com a inteligência que Lucho tem, já sabe onde eu jogo. Ele sabe onde posso render mais para a equipe", disse o camisa 37.

Diego Rigonato se lesionou na partida de ida contra o São Paulo, pelas quartas de final da Sul-Americana. O meia sentiu desconforto no adutor da coxa e ficou de fora desde então. O retorno ocorreu na 27ª rodada do Brasileirão.

Assista a coletiva de Diego Rigonato