Ceará x São Paulo, pelo Brasileirão: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

De olho na parte de cima da tabela do Brasileirão, o Ceará recebe neste domingo (18), às 16h, o São Paulo pela 27ª rodada. Apenas o saldo de gols separa as equipes na competição. O duelo acontece na Arena Castelão, na capital cearense, com promessa de bom público.

Embalado depois de vencer o Santos por 2 a 1, na última rodada, o Ceará espera repetir a dose com o apoio do seu torcedor. A sequência negativa deu lugar a uma fase de quatro jogos sem derrota na Série A. O Vozão ocupa a 14ª posição, com 31 pontos.

Do outro lado, vem um São Paulo que tem a mesma pontuação, além da igualdade na quantidade de vitórias, empates e derrotas do Alvinegro de Porangabuçu. A equipe de Rogério Ceni só é melhor no saldo de gols, o que deixa o Tricolor Paulista na 13ª colocação.

Qual horário

O confronto acontece às 16h, deste domingo (18).

Onde assistir

O confronto será transmitido pela TV Verdes Mares, Premiere, Verdinha (AM 810), além do Tempo Real do Diário do Nordeste.

PALPITES

ESCALAÇÕES (PROVÁVEIS)

Ceará: João Ricardo; Nino Paraíba, Messias, Luiz Otávio (Gabriel Lacerda) e Bruno Pacheco; Richard, Richardson e Vina (Guilherme Castilho); Lima, Mendonza e Jô. Técnico: Lucho González.

São Paulo: Felipe Alves; Igor Vinícius, Diego Costa, Léo e Reinaldo; Pablo Maia, Rodrigo Nestor, Igor Gomes e Patrick; Luciano e Calleri. Técnico: Rogério Ceni.

RETORNOS

Ausentes contra o Santos, por cumprirem suspensão automática, o meia Vina e o atacante Jô voltam a ser opção. Além deles, Lucho passa a contar com Diego Rigonato, que estava no DM alvinegro e já encerrou o período de transição.

Legenda: Diego Rigonato ficou mais de um mês no DM Alvinegro após lesão na coxa direita Foto: Felipe Santos/cearasc.com

Pelo Tricolor Paulista, Rogério Ceni poderá contar novamente com Felipe Alves, Ferraresi, Marcos Guilherme e Nahuel Bastos, que não podiam atuar pela Copa do Brasil. Destes, apenas o goleiro deve retomar a vaga de titular no lugar de Jandrei.

QUEM FICA DE FORA

O Ceará não tem suspensos para o confronto da 27ª rodada. Em contrapartida, a lista de lesionados conta com quatro atletas, três somente do ataque. Matheus Peixoto, Jael, Kelvyn e Cléber seguem tratamento no DM do clube.

Rogério Ceni não poderá contar com o zagueiro Miranda e o atacante Éder, que cumprem suspensão automática. Além desses dois jogadores, o volante Gabriel Neves sofreu lesão no joelho direito e desfalca a equipe por dez meses.

MAIS UM TABU NA SÉRIE A

Contra o São Paulo, pela Série A, o Ceará tentará quebrar um tabu que já dura 12 anos sem vencer o adversário. A última vez que isso aconteceu foi no Brasileirão de 2010, quando o Vozão venceu o tricolor por 2 a 0, com gols de Diego Sacoman e Magno Alves.

De lá para cá, as equipes se enfrentaram em 11 oportunidades, com quatro vitórias dos paulistas, além de sete empates. Na última rodada, o Alvinegro derrotou o Santos e também derrubou uma marca expressiva pela Série A.



FICHA TÉCNICA | CEARÁ X SÃO PAULO

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Data: 18/09/22 (domingo)

Horário: 16h (horário de Brasília)

Árbitro: Maguielson Lima Barbosa (DF)

Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha de Matos (BA) e Leila Naiara Moreira da Cruz (DF)

VAR: Adriano Milczvski (PR)

Quarto árbitro: Luiz César Magalhães (CE)

