Ceará divulga cronograma para jogo contra Coritiba com seis treinos e viagem; veja detalhes

O Ceará divulgou o cronograma de preparação até a partida contra o Coritiba, pela Série A de 2022. Com maior intervalo até o próximo compromisso, marcado para quarta-feira (28), às 19h, no estádio Couto Pereira/PR, o time alvinegro lançou a agenda, com seis atividades até a data do confronto.

A reapresentação do grupo está marcada para quinta (21), com treino no CT de Porangabuçu, às 16h. Nos demais dias, entre 22 e 25, os treinamentos de Lucho González serão pela manhã, às 9h.

Na segunda (26), não há uma atividade prevista, mas o grupo viaja até Curitiba/PR, de 13h10 às 18h30. O apronto será na véspera da partida, às 10h, no CT do Caju, do Athletico-PR. Assim, o Vovô tem um vasto período para preparar a equipe, ensaiar mudanças táticas e descansar os jogadores.

Para o confronto, a comissão técnica não contará com quatro peças por suspensão: os zagueiros Gabriel Lacerda e Luiz Otávio, o lateral-direito Nino Paraíba e o atacante Zé Roberto. Na tabela de classificação, a equipe está em 15º, com 31 pontos, e tenta retomar as vitórias após derrota para o São Paulo.

Cronograma do Ceará até o jogo com o Coritiba

Quarta-feira (21): Reapresentação no CT de Porangabuçu, às 16h.

Quinta-feira (22): Treino no CT de Porangabuçu, às 9h.

Sexta-feira (23): Treino no CT de Porangabuçu, às 9h.

Sábado (24): Treino no CT de Porangabuçu, às 9h.

Domingo (25): Treino no CT de Porangabuçu, às 9h.

Segunda-feira (26): Viagem de Fortaleza/CE para Curitiba/PR, de 13h10 às 18h30.

Terça-feira (27): Treino de apronto no CT do Caju, do Athletico-PR, às 10h.

Quarta-feira (28): Jogo contra o Coritiba, no Couto Pereira, às 19h, pela Série A.