Amistosos da Seleção Brasileira e jogos de outros países na Data Fifa; veja confrontos e datas

Os próximos dias serão marcados pelos últimos jogos internacionais antes da Copa do Mundo do Catar de 2022, na Data Fifa. A Seleção Brasileira disputa os amistosos finais, enquanto grandes equipes nacionais entram em campo, como Argentina e Uruguai, além da Liga das Nações, com as equipes da Europa.

A Data Fifa ocorre entre os dias 22 (quinta-feira) e 27 (terça-feira) de setembro. Já o Mundial no Oriente Médio tem início em 20 de novembro, com o encerramento marcado para 18 de dezembro.

Amistosos do Brasil

A Seleção Brasileira marcou amistoso contra Gana (23) e Tunísia (27), ambos em solo francês. Os dois adversários estão classificados para a Copa do Mundo. Além disso, a CBF tentou agendar uma partida contra a Argentina, mas o confronto foi cancelado por falta de acordo entre as federações.

23.09 - Brasil x Gana | no Stade Océane, em Le Havre, às 15h30.

27.09 - Brasil x Tunísia | no Parque dos Príncipes, em Paris, às 15h30.

Jogos das seleções sul-americanas

A Argentina não enfrentará o Brasil, mas tem duelos com representantes da Concacaf. Com os principais nomes disponíveis, como Lionel Messi, a equipe enfrenta Honduras (23) e Jamaica (27).

Legenda: O atacante Lionel Messi é a principal estrela da seleção da Argentina Foto: Juan Ignacio Roncoroni / AFP

Nas mesmas datas, o Uruguai, de Arrascaeta e Suárez, encara Irã (23) e Canadá (27). O Equador, confirmado no Mundial após uma investigação da Fifa, enfrenta Arábia Saudita (23) e Japão (27).

23.09 - Uruguai x Irã | às 13h.

23.09 - Equador x Arábia Saudita | às 15h.

23.09 - Argentina x Honrudas | às 21h.

24.09 - Colômbia x Guatemala | às 20h30.

24.09 - Peru x México | às 22h.

26.09 - Colômbia x México | às 23h.

27.09 - Equador x Japão | às 8h55.

27.09 - Uruguai x Canadá | às 13h.

27.09 - Peru x El Salvador | às 21h.

27.09 - Argentina x Jamaica | às 21h.

Liga das Nações

Legenda: Cristiano Ronaldo é um dos atacantes históricos da seleção de Portugal Foto: AFP

A Liga das Nações da Uefa retoma a disputa da fase de grupos da Chave A nos próximos dias, com as últimas rodadas até o mata-mata. Os duelos serão utilizados como testes para a Copa do Mundo.

Assim, diversos clássicos europeus estão previstos. Pelo regulamento, cada chaveamento tem quatro seleções, com o líder avançando à semifinal e o último colocado sendo rebaixado para Liga B.

Quinta-feira (22)

15h45 - Croácia x Dinamarca

15h45 - França x Áustria

15h45 - Bélgica x País de Gales

15h45 - Polônia x Holanda

Sexta-feira (23)

15h45 - Alemanha x Hungria

15h45 - Itália x Inglaterra

Sábado (24)

15h45 - República Tcheca x Portugal

15h45 - Espanha x Suíça

Domingo (25)

15h45 - Áustria x Croácia

15h45 - Dinamarca x França

15h45 - Holanda x Bélgica

15h45 - País de Gales x Polônia

Segunda-feira (26)

15h45 - Inglaterra x Alemanha

15h45 - Hungria x Itália

Terça-feira (27)

15h45 - Portugal x Espanha

15h45 - Suíça x República Tcheca